При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа

В Ненецком автономном округе при жесткой посадке вертолета Мb-26 погиб командир экипажа. Всего в вертолете находилось шесть человек, сообщили "РГ" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах от поселка Харьягинский, где находится одноименное месторождение.

Сейчас к месту крушения направилась следственная группа. Начата доследственная проверка, в следственном управлении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В администрации Ненецкого автономного округа "РГ" сообщили, что в данное время из поселка к месту падения вертолета направляется группа, в бригаде находится врач, который сможет оказать пострадавшим помощь.

Спасательная группа из Нарьян-Мара пока вылететь не может из-за тумана.