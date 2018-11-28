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28.11.2018 17:39
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа

Текст: Вера Черенева (Ненецкий АО)
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

В Ненецком автономном округе при жесткой посадке вертолета Мb-26 погиб командир экипажа. Всего в вертолете находилось шесть человек, сообщили "РГ" в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК РФ.

Авиакатастрофа произошла примерно в 40 километрах от поселка Харьягинский, где находится одноименное месторождение.

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Сейчас к месту крушения направилась следственная группа. Начата доследственная проверка, в следственном управлении решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

В администрации Ненецкого автономного округа "РГ" сообщили, что в данное время из поселка к месту падения вертолета направляется группа, в бригаде находится врач, который сможет оказать пострадавшим помощь.

Спасательная группа из Нарьян-Мара пока вылететь не может из-за тумана.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ненецкий АО Авиакатастрофы
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