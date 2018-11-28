В Петербурге без тепла остались 40 жилых домов и детсад

Прорыв в трубе теплосети, который случился в Петербурге возле дома 67 по проспекту Большевиков, лишил тепла жителей сорока одного дома в Невском районе, в том числе - и здание детского сада, расположенного по улице Народной.

- На данный момент технологическое нарушение уже устранено, - сообщили корреспонденту "РГ" в пресс-службе АО "Теплосеть Санкт- Петербурга".

По словам специалистов компании, для устранения прорыва пришлось заменить восемь метров трубы, подающей тепло.

Когда случилось технологическое нарушение, гейзер с горячей водой хлестал на высоту в несколько этажей, отмечали очевидцы. Дети оказались заблокированы в помещении, эвакуировать их пришлось с помощью сотрудников МЧС.

Сейчас все аварийные работы уже завершены. Окружающие объекты, в том числе детский сад, работают в штатном режиме.