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28.11.2018 19:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Петербурге микрофинансистов осудили за займы под залог недвижимости

Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)

В Петербурге вынесен приговор двум представителям микрофинансовой организации, которые выдавали горожанам займы под залог недвижимости. В результате не меньше 20 человек лишились своих квартир.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга, Ефим Стецюк и Александр Солдатенков работали под брендом МФО "Realty Finance". Их судили за мошенничество. Следствователи, а затем и судьи, пришли к мнению, что они обманывали заемщиков. Красносельский районный суд Петербурга вынес решение, что Стецюк должен провести в колонии шесть лет, Солдатенков - пять.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Как не потерять квартиру из-за опрометчивого займа

На судебных заседаниях мужчины признали свою вину.

Мужчины специализировались на выдаче залоговых займов. При заключении договора они обещали своим клиентам, что те будут платить 3-6 процента в месяц от суммы займа.

В прокуратуре Петербурга отмечают, что при оформлении займа квартира была залогом для возврата долга. Но при этом клиенты либо оформляли дарственные, либо заключали договора купли-продажи.

Причем, в документах указывались суммы, которые были значительно меньше реальной стоимости квартир.

Принципиальным моментом здесь являлось то, что кредиторы получали право собственности на квартиру до того момента, как истечет срок обязательств по договору. Таким образом даже те граждане, кто добросовестно выплачивал проценты по займу, лишались своего имущества.

Чаще всего жертвами микрофинансистов становились социально-незащищенные граждане, которые просто не знали своих прав и никогда не участвовали в сделках с недвижимостью.

В уголовном деле 20 пострадавших. Всего же, как посчитали в Красносельском районном суде, на счету Стецюка 26 эпизодов мошенничества, у Солдатенкова - 23.

Ущерб по всем выявленным случаям превысил 70 миллионов рублей. Часть квартир мужчины не смогли реализовать, недвижимость арестована в ходе следствия. Несколько квартир уже вернули пострадавшим. Также потерпевшие подали гражданские иски.

Во время обысков у микрофинансистов нашли не только документы на недвижимость, но и огнестрельное оружие, а также награды времен Великой Отечественной войны.

В прокуратуре не исключают, что у мужчин были сообщники.

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