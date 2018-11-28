Культура
28.11.2018 16:00
Текст: Мария Голубкова (morrisspb@gmail.com)

Спасибо, ген

Ирина Марков-Шагал пишет Витебск
В петербургской галерее "Мольберт" открылась выставка "Гены творчества: от Марка Шагала до Ирины Шагал". Художница с белорусскими корнями сейчас живет в Тель-Авиве, а в Минск обещает привезти свои работы с видами Витебска.
Фото: molbertgallery.ru Фото: molbertgallery.ru
Фото: molbertgallery.ru

Четыре года назад Ирине из-за тяжелой болезни пришлось сменить климат. До этого она была успешной бизнес-леди, возглавляла финансовую корпорацию Саратовской области... И вот теперь - легкие, воздушные образы: бумажные кораблики, балерины, кружево решетки Летнего сада.

Фото: Алексей Вязметинов
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Два ее прадеда пели в Мариинском театре, прабабушка окончила Смольный институт благородных девиц, сама Ирина много раз бывала в городе на Неве в командировках. Знаменитый предок Ирины Марк Шагал пребывание в Петербурге считал "потерянным временем", а на картинах его последовательницы - щемящая нежность, белые ночи. На выставке представлено четыре работы о Петербурге, все написаны специально к этому вернисажу.

- Просто писать пейзажи мне не интересно, все мои картины сначала рождаются в голове - говорит Ирина. - Обязательно, чтобы была философская нотка, чтобы вы захотели задуматься и еще раз вернуться к моим работам.
 

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