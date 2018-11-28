Четыре года назад Ирине из-за тяжелой болезни пришлось сменить климат. До этого она была успешной бизнес-леди, возглавляла финансовую корпорацию Саратовской области... И вот теперь - легкие, воздушные образы: бумажные кораблики, балерины, кружево решетки Летнего сада.
Два ее прадеда пели в Мариинском театре, прабабушка окончила Смольный институт благородных девиц, сама Ирина много раз бывала в городе на Неве в командировках. Знаменитый предок Ирины Марк Шагал пребывание в Петербурге считал "потерянным временем", а на картинах его последовательницы - щемящая нежность, белые ночи. На выставке представлено четыре работы о Петербурге, все написаны специально к этому вернисажу.
- Просто писать пейзажи мне не интересно, все мои картины сначала рождаются в голове - говорит Ирина. - Обязательно, чтобы была философская нотка, чтобы вы захотели задуматься и еще раз вернуться к моим работам.