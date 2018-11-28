В Петербурге простятся с дирижером Станиславом Горковенко

29 ноября в Петербурге пройдет прощание с народным артистом России, художественным руководителем центра музыкальной культуры “Чайковский” Станиславом Горковенко.

Как сообщают в “Чайковском”, гражданская панихида пройдет в четверг в 11.00 в Доме радио на Итальянской улице, 27.

В 13.30 в Спасо-Преображенском соборе состоится отпевание.

Станислав Горковенко скончался 26 ноября на 81-м году жизни от непродолжительной болезни.

Имя Станислава Горковенко хорошо известно петербургским меломанам. Он дирижировал оркестром Ленинградского мюзик-холла, работал дирижером-постановщиком в театре Музкомедии, был главным дирижером Губернаторского симфонического оркестра.