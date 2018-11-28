С 1 января 2019 года в Петербурге вырастет размер взносов за капитальный ремонт. Жилищники утешают горожан, что в Северной столице плата все равно останется самой низкой среди регионов России. Однако стоит обратить внимание, что с момента начала отчислений размер взносов уже вырос более чем в два раза.

Напомним, обязательные взносы на капитальный ремонт многоквартирных домов появились в России после вступления в силу ФЗ-271. В 2014 году размер взноса для жителей Санкт-Петербурга составил два рубля с квадратного метра (и был единым для всех типов домов), а основную нагрузку взял на себя региональный бюджет. Чиновники тогда пояснили, что "нормальные деньги" с граждан будут брать только после того, как приведут жилищный фонд города в порядок. Если учесть, что в 2014 году в региональную программу, рассчитанную на 25 лет, вошло более 21 тысячи многоквартирных домов, то есть практически все жилые дома Санкт-Петербурга, за исключением аварийных, то получится, что городские чиновники своего слова не сдержали. Ведь уже с 2015 года взносы стали дифференцированными по восьми типам домов и выросли в среднем на один рубль, а планы на ремонт все в том же 2015-м - 1,7 тысячи зданий, пять процентов от всех в нем нуждающихся.

Теперь в 2019 году тарифу прибавят в среднем рубль по сравнению с текущим годом. Здания дифференцированы по 10 типам, главные критерии - год постройки, материал стен и наличие лифта. Интересно, что больше всего придется платить владельцам квартир в самых старых и самых новых (построенных после 1980 года домов) - пять рублей с квадратного метра. Меньше всего отделаются жители кирпичных домов постройки 1970-1980 годов и деревянных без лифта - четыре рубля.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в региональном Фонде капитального ремонта, увеличение размеров взносов на рубль по каждому из 10 типов домов позволит в следующем году собрать на миллиард рублей больше, что сопоставимо с суммой, которую в 2018 году направили на капремонт фасадов объектов культурного наследия (ОКН).

Мнения петербуржцев по этому поводу разделились. Для тех, чьи дома уже прошли капитальный ремонт, тема неактуальна и повышение платы не кажется необходимым. А для тех, кто долгие годы живет в 100- и даже 200-летних зданиях без ремонта, программа на 25 лет вперед выглядит абсолютным прожектом - ведь ремонт нужен был, что называется, "вчера".

- Наш дом по документам введен в эксплуатацию в 1903 году, - рассказала корреспонденту "РГ" жительница Колпинской улицы Галина Кириллова. - В 1980-е годы его уже собирались капитально ремонтировать, на балконной двери у нас была даже приклеена бумажка с печатью "Не выходить, опасно для жизни". Но потом квартиры в доме приватизировали, и от планов капремонта чиновники отказались. А ведь у нас деревянные перекрытия.

По информации на официальном сайте фонда, в ближайшие два года в доме Кирилловой запланирован ремонт внутридомовых инженерных систем электроснабжения. А вот ремонт системы теплоснабжения и подвалов отодвинули на 2030-2032-е годы, ремонт крыши - на 2033-2035-е годы. Прослужат ли столько старые трубы и кровля - покажет только время. Хотя раньше строили качественно...

- Я в своем доме провела фотофиксацию работ в процессе капремонта кровли, - рассказала корреспонденту "РГ" активист движения по сохранению исторического центра "Живой Город", член общественного совета при городском комитете по строительству Галина Белкова. - На них видно, что капремонт не проводился, по факту сделали только косметический. Этакие "потемкинские деревни". Те элементы, которые находились в неисправном, недопустимом состоянии, так и остались аварийными, их просто прикрыли другими конструкциями. Но деньги уже потратили, а следующий ремонт будет только через 25 лет.

В качестве основного аргумента за повышение платы власти Петербурга приводят данные по другим регионам РФ. Однако общественные контролеры считают, что дело не в размере взносов, а в их эффективном использовании.

По мнению Белковой, часть денег можно было бы сэкономить, если бы у жителей была налажена обратная связь с администрацией районов. Например, если граждане не считают необходимым проводить какие-то работы в своем доме, но отказаться от них можно только на общем собрании собственников, организовать которое крайне сложно. Перед началом работ жители не получают ни исходной, ни текущей документации, их не знакомят с данными технического обследования.

Вообще, сама цепочка - "заказывают работы одни - проводят обследование другие - делают третьи - принимают четвертые" напоминает известную миниатюру Аркадия Райкина "К пуговицам претензии есть?".

Выясняется, что у жителей есть, но предъявить их некому.