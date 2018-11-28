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28.11.2018 14:58
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Стритрейсер избежал наказания за смерть балерины Мариинки

Текст: Ольга Штраус (Санкт-Петербург)

Уголовное дело в отношении стритрейсера, сбившего на улице насмерть балерину Мариинского театра Ольгу Искандерову, прекращено из-за примирения сторон, сообщили корреспонденту "РГ" в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга. Решение о прекращении дела принял Куйбышевский районный суд Санкт-Петербурга, хотя подсудимый полностью признал свою вину.

Фото: УМВД по Оренбургской области
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Основанием для такого решения послужило ходатайство родственников погибшей балерины. Признавая свою вину, водитель заявил, что готов возместить нанесенный ущерб. Его оценили в 250 тысяч рублей.

Напомним, трагедия произошла в июне 2018 года. Ольга Искандерова погибла, не дожив два месяца до своего 75-летия. Женщина переходила Невский проспект на зеленый сигнал светофора, однако не успела ступить на тротуар, как свет изменился. А гонщик за рулем лихо взял старт.

Паспорта у погибшей при себе не было, проживала в квартире она одна, поэтому тело погибшей артистки около месяца находилось в морге: тревогу подняли соседи, привлеченные криками голодной кошки балерины.

Справка "РГ"

Ольга Искандерова родилась в блокадном Ленинграде в августе 1943 года.  В 1962 году  после окончания Хореографического училища имени Агриппины Вагановой она поступила в труппу Кировского (ныне Мариинского) театра. Балерина танцевала на сцене Мариинки в течение 23 лет. После завершения карьеры она вернулась в театр в 1999 году в качестве педагога. Последние 20 лет преподавала не только в Мариинке, но и в канадских, японских, корейских, американских балетных школах.

 

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