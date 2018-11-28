На прошлой неделе парламент Петербурга утвердил во втором чтении закон о бюджете на 2019 год. Депутаты поддержали внесенные поправки врио губернатора. Одной из них стало выделение трехсот миллионов рублей на строительство подземного перехода через Народную улицу у домов N 65 и 68. Наземную "зебру" планируют ликвидировать.

В описанной новости жители района сначала увидели лишь локальную проблему: бесполезность заявленного подземного перехода. По данным ГИБДД, которые можно отследить на портале "Карта ДТП", перекресток относительно безопасный, за последние три года в этом месте в результате наезда погиб один человек. Для сравнения: четырех человек не стало за этот же срок на участке ближе к Володарскому мосту.

Когда выяснилось, что речь идет о прямой части городской улицы, где нет затруднений для движения автомобилей, появились уже совсем не локальные вопросы. Зачем городу выделять деньги на постройку наземных и подземных переходов, если они не смогут уменьшить количество аварий, а также изменить пропускную способность улиц?

Категоричное, на первый взгляд, высказывание о ненадобности переходов обосновал инженер и эксперт лаборатории "Оптимальные транспортные системы" Дмитрий Баранов. По его словам, пропускная способность определяется фазами светофоров. Ликвидация регулируемого перехода посреди улицы на это никак не повлияет. Сигнализаторы движения на предшествующих перекрестках так и останутся стоять. Более того, чем быстрее автомобили будут доезжать от одной развилки к другой, тем вероятнее будет собираться очередь из машин.

Чиновники выбирают подземные переходы: и дорого, и просто. Это самый легкий способ вложиться в "развитие" транспортной инфраструктуры, не требующий предварительной проработки

Также нельзя исключать и человеческий фактор. Предположим, построили переход. Если человек спешит или просто не хочет тратить силы на долгий подземный путь - он перебежит поверху. Водитель, визуально избавленный от препятствий, может расслабиться и не затормозить вовремя. Станет ли в таком случае аварий меньше - вопрос спорный. Заборы тут не спасут: в отличие от внеуличных на городских дорогах невозможно сделать сплошное ограждение, так как оно закроет подъезд к остановкам или въездам во двор. Пешеход, как это ни прискорбно, всегда выберет самый короткий путь, зачастую в ущерб собственной безопасности.

Возможно, многие дееспособные люди не станут привередничать и спокойно пройдут понизу. А как же этот путь преодолеют маломобильные группы населения? На бумаге прописаны аппарели (или пандусы). Только они редко соответствуют нормам. В ноябре рейд активистов по доступной среде Калининского района на ряде объектов уже выявил слишком сильные уклоны, высокие стойки и шатающиеся поручни, которые делают невозможным использование пандусов. Еще есть лифты. Они же часто просто выключены. И это понятно: ведь переходы нужно содержать - а значит, платить за свет, ремонт и охрану.

Почему же городское правительство выделяет деньги и строит подземные переходы? Как утверждает координатор движения "Транспорт и горожане", это самый легкий способ вложиться в "развитие" транспортной инфраструктуры, не требующий предварительной проработки.

- Народная улица и прилегающие к ней действительно имеют проблемы с пробками, однако их корень - в путепроводе "Нева" и Володарском мосту, а точнее, в отсутствии альтернатив поблизости. Единственным логичным решением станет возвращение к проекту строительства нового моста через Неву в створе Большого Смоленского проспекта и улицы Коллонтай, - пояснил эксперт.

В 2015 году намеченный проект оценивался в двенадцать миллиардов рублей. Несмотря на большую стоимость, он смог бы разгрузить дороги города, поделив расстояние между Володарским мостом и мостом Александра Невского надвое. Сейчас оно составляет шесть с половиной километров.

Увеличить пропускную способность можно и за счет эффективности транспорта: сократить разрешенную парковку на проезжей части, повсеместно выделить полосы для общественного транспорта, велодорожки, оборудовать пешеходные пути.

Создать обстановку, когда люди не будут психологически привязаны к своему автомобилю, а смогут выбирать, на чем передвигаться, не испытывая при этом неудобств.

В комитете по развитию транспортной инфраструктуры заявили, что, возможно, выделенные на Народную деньги так и не будут реализованы: их перераспределят на другой подземный переход, какой - не уточнили.

В любом случае, полагают эксперты, деньги будут потрачены. Слишком уж велик соблазн начать строить подобный объект. Автомагистрали и железнодорожные линии - вот места, где переходы, как подземные, так и наземные, на самом деле нужны. В отличие от внутригородских улиц здесь подобная инфраструктура убережет десятки жизней.

Только на одном переходе через железнодорожные пути в районе Туристской улицы за прошлый год погибло семь человек. И это - один пример.

Справка "РГ"

Город на Неве знаменит рядом своих бесполезных подземных переходов. Один из них - пространство под площадью Труда, открытое в 1999 году после ее длительной реконструкции. По задумке, проект должен был стать аналогом московского "Охотного ряда" - конечно, в более скромных масштабах. В результате переход так и остался невостребованным, не спасает его даже соседство с популярной "Новой Голландией". Сейчас там открыто несколько продуктовых магазинов, непрезентабельное кафе и несколько киосков с ширпотребом. Единственная его достопримечательность - законсервированная часть Адмиралтейского канала, который когда-то проходил здесь со стороны Адмиралтейства на месте Конногвардейского бульвара.

Еще одна петербургская достопримечательность - наземный переход на проспекте Слава, названный в народе "креветкой". Это лестница высотой 5,5 метра и мост длиной 65 метров обошлась городу в 63 миллиона рублей по ценам 2011 года. Переход не только неудобен по причине своей гигантской конструкции, которая зимой превращается в каток, но и стал причиной десятка ДТП с участием перебегавших в неположенном месте пешеходов.