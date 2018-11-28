Более 70 астраханских сел подключат к высокоскоростному интернету

В Астраханской области в рамках проекта "Цифровая экономика" госучреждения в 77 небольших селах получат доступ к высокоскоростному интернету. Перспективы реализации проекта в регионе обсудили врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов и директор Астраханского филиала Вадим Сун-Чи-Ми.

Проект "Цифровая экономика" реализуют в Астраханской области с 2017 года. В первую очередь, он направлен на то, чтобы обеспечить интернетом важнейшие госучреждения: школы, фельдшерские пункты, Росгвардию и МЧС и т. д.

Благодаря "Цифровой экономике" в регионе успешно развивается телемедицина: села, которые находятся далеко от столицы региона и даже районных центров, могут получить высококачественную медицинскую помощь дистанционно. В этот проект пока вошли 63 астраханских медучреждения. До конца года все они будут подключены к интернету.

- Следующий год в Астраханской области объявлен Годом здоровья. И эта работа как раз поможет нам развивать региональное здравоохранение, - подчеркнул Сергей Морозов.

Еще один интересный проект, который Ростелеком реализует в регионе с 2015 года, - "Устранение цифрового неравенства". Благодаря этой программе жители отдаленных поселков также получают доступ к высокоскоростному интернету. В рамках этого проекта современные сервисы уже пришли в 68 астраханских поселений.

- Без внедрения цифровых технологий невозможно экономическое развитие региона. Совместные проекты правительства Астраханской области и "Ростелекома" направлены на улучшение качества жизни астраханцев и повышение инвестиционной привлекательности области, - отметил Сергей Морозов.