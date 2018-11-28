Более 70 астраханских сел подключат к высокоскоростному интернету

Новости

Под Владимиром взорвался многоквартирный дом 16:14
Стала известна причина отстранения Иско от игры с "Ромой" 16:09
Вместе с главным саратовским спасателем задержан его заместитель 16:08
"Яндекс" презентует беспилотник в Америке 16:05
Московскую канатную дорогу закрыли по техническим причинам 16:04
Путин пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода 16:03
Математики призвали пересмотреть теорию Большого взрыва 16:01
На Кубани на двух подтопленных мостах остановили движение 15:55
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии 15:46
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы 15:40
Путин назвал США великой державой с огромными преимуществами 15:37
В Австралии вырастили быка ростом с баскетболиста Майкла Джордана 15:36
Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти своего футболиста 15:28
Врачи шокировали "беременную" девушку 26-килограммовой находкой 15:25
В Крыму арестован задержанный на украинском катере сотрудник СБУ 15:24
Ученым Беларуси предложили провести ревизию национальных разработок 15:22
На Алтае полицейского обвинили в торговле российским гражданством 15:16
Беларуси досрочно передали зенитные комплексы "Тор-М2" 15:11
В Уфе экс-глава кооператива ответит в суде за травму ребенка на горке 15:10
Андрей Разин назначен главным тренером "Северстали" 15:07
Новый Toyota Prius получил полный привод 15:07
Жительнице Урала выплатят 400 тысяч за падение из поезда 15:05
Стритрейсер избежал наказания за смерть балерины Мариинки 14:58
Экс-участника "Дома-2" будут судить за интимные фото его жены 14:57
Эксперты обсудили перспективы партнерства Казахстана и России 14:55
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 15:10
Проект: В регионах

Более 70 астраханских сел подключат к высокоскоростному интернету

Текст: Ирина Поволоцкая (Астрахань)
В Астраханской области в рамках проекта "Цифровая экономика" госучреждения в 77 небольших селах получат доступ к высокоскоростному интернету. Перспективы реализации проекта в регионе обсудили врио губернатора Астраханской области Сергей Морозов, вице-президент - директор макрорегионального филиала "Юг" ПАО "Ростелеком" Денис Лысов и директор Астраханского филиала Вадим Сун-Чи-Ми.
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области

Проект "Цифровая экономика" реализуют в Астраханской области с 2017 года. В первую очередь, он направлен на то, чтобы обеспечить интернетом важнейшие госучреждения: школы, фельдшерские пункты, Росгвардию и МЧС и т. д.

Фото: Пресс-служба губернатора Астраханской области
В Знаменске досрочно запустили цифровое телевещание еще десяти каналов

Благодаря "Цифровой экономике" в регионе успешно развивается телемедицина: села, которые находятся далеко от столицы региона и даже районных центров, могут получить высококачественную медицинскую помощь дистанционно. В этот проект пока вошли 63 астраханских медучреждения. До конца года все они будут подключены к интернету.

- Следующий год в Астраханской области объявлен Годом здоровья. И эта работа как раз поможет нам развивать региональное здравоохранение, - подчеркнул Сергей Морозов.

Еще один интересный проект, который Ростелеком реализует в регионе с 2015 года, - "Устранение цифрового неравенства". Благодаря этой программе жители отдаленных поселков также получают доступ к высокоскоростному интернету. В рамках этого проекта современные сервисы уже пришли в 68 астраханских поселений.

- Без внедрения цифровых технологий невозможно экономическое развитие региона. Совместные проекты правительства Астраханской области и "Ростелекома" направлены на улучшение качества жизни астраханцев и повышение инвестиционной привлекательности области, - отметил Сергей Морозов.

Филиалы РГ Юг России ЮФО Астраханская область Астраханская область
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком