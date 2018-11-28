Донские ученые отправились в Антарктиду для лова редких рыб

Российские рыболовецкие суда "Волк Арктики", "Спарта" и "Пальмер" пересекли 60 параллель южной широты для ведения промысла антарктического клыкача в море Росса и море Амундсена. На их борту в качестве научных наблюдателей находятся сотрудники Азовского НИИ рыбного хозяйства Николай Кухарев и Никита Мисарь.

"На ученых в этом рейсе лежит важная задача по сбору научной информации, необходимой для оценки состояния популяций морских живых ресурсов Антарктики, а также для оценки воздействия промысла на эти популяции", - говорится в сообщении ведомства.

Кроме российских ученых в промысле редкой рыбы намерены участвовать 24 судна Австралии, Великобритании, Испании, Новой Зеландии, Кореи, Украины, Уругвая и Японии.

Справка "РГ"

Антарктический клыкач - придонно-пелагическая рыба, обитающая в окраинных морях Антарктики. Впервые вид был описан в 1937 году британским ихтиологом Джоном Норманом. Продолжительность жизни до 48 лет. За это время клыкач достигает общей длины - до 2 метров и веса - до 135 килограммов. Питается разнообразной животной пищей. Является очень ценным объектом глубоководного коммерческого промысла. Рыночная стоимость килограмма антарктического клыкача может достигать 60 долларов США.