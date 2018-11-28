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28.11.2018 14:41
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Итальянцы помогут Адыгее в реализации социальных проектов

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
Сегодня в Доме правительства РА Мурат Кумпилов встретился с делегацией из Италии - мэром города Куртатоне Карло Боттани, помощником мэра Диего Маццокки, вице-президентом ассоциации Casa del Sole Onlus Эльвирой Сангуанини, священнослужителем Падре Джермано Марани.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

В диалоге приняли участие премьер-министр РА Александр Наролин, министр здравоохранения Рустем Меретуков, министр образования и науки Анзаур Керашев, а также родители детей с расстройством аутистического спектра - Тагир и Зарема Мцуховы, Елена Кивелева. Благодаря поддержке органов власти Адыгеи, летом этого года их дети побывали в реабилитационном центре в Куртатоне.

В ходе визита итальянской делегации обсуждалась возможность реализации в Адыгее проекта, связанного с социальной адаптацией детей с аутизмом. С этой целью планируется перенять опыт реабилитационной деятельности итальянского Дома Солнца (CASA DEL SOLE), который был открыт в 1966 году в городе Куртатоне.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее появится центр поддержки одаренных детей

Глава Адыгеи подчеркнул значимость проекта и сообщил о принимаемых в республике мерах по созданию эффективной системы реабилитации детей с особенностями развития. Так, по информации минздрава РА, в республике на учете состоит 75 детей с аутизмом. Их реабилитация и социальная поддержка осуществляются по линии министерств здравоохранения, образования, труда и социальной защиты. С 2015 года действует общественная организация "Особенные дети Адыгеи". За счет бюджетных средств реализован проект обучения учителей-сопровождающих (тьюторов), работающих с особенными детьми.

Созданная модель включения детей с расстройством аутистического спектра в обычную среду продолжает действовать. Сегодня по общеобразовательным программам обучается 62 таких ребенка. Существенную помощь родителям детей с ограниченными возможностями оказывает Центр развития инклюзивного образования, созданный на площадке Адыгейской республиканской школы-интерната для детей с нарушениями слуха и зрения. Глава РА предложил гостям из Италии посетить данный центр.

- Сегодня стоит цель - организовать комплексный подход к адаптации детей с аутизмом. Поэтому нам очень интересен опыт работы вашего центра с детьми с особенностями развития, который действует уже на протяжении 60 лет. Мы готовы рассмотреть возможность дальнейшего сотрудничества по этому вопросу, - сказал Мурат Кумпилов.

Итальянцы сообщили об успешных результатах работы Дома Солнца, в котором заботятся о детях с ограниченными возможностями по принципу пошаговой реабилитации. Деятельность центра осуществляется на безвозмездной основе при поддержке организационной структуры ассоциации Casa del Sole. В рамках встречи с врачами республики итальянцы подробно презентовали проект.

Глава РА поручил министру здравоохранения региона внимательно изучить предложения итальянской делегации, рассмотреть возможность организации стажировки в Доме Солнца специалистов из Адыгеи.

В ходе диалога было отмечено, что основой для укрепления связей является конструктивные российско-итальянские отношения. Мурат Кумпилов также указал на имеющиеся предпосылки к реализации проекта, так как Адыгея и Италия уже давно развивают всестороннее взаимодействие. Плодотворно реализуются совместные проекты в сельском хозяйстве. Постоянно поддерживается связь с почетным генеральным консулом Италии в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах Пьерпаоло Лодиджиани. Возможности расширения деловых связей обсуждались в апреле этого года во время визита в Адыгею делегации предпринимателей из Италии во главе с Послом Итальянской Республики в России Паскуале Терраччиано. Сегодняшнюю встречу можно рассматривать как еще один шаг в развитии взаимоотношений теперь уже и в социальной сфере, подчеркнул глава РА.

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