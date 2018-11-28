В Совмине Крыма создали комиссию, которая займется проблемными вопросами долевого строительства. Ей предстоит найти ответ на вопрос, что делать с незаконными многоквартирными домами, построенными на ЮБК на землях для индивидуального жилищного строительства.

Формально историй об обманутых дольщиках в Крыму нет. То есть все 40 строительных компаний, работающих в республике, выполняют взятые на себя обязательства по строительству многоквартирных домов - таких объектов около 50. Пайщики терпеливо ждут, пока введут в эксплуатацию строящиеся дома. Разрешения на часть из них были получены еще в украинский период.

Другое дело - многоэтажки, выросшие на землях для строительства индивидуальных жилых сооружений (ИЖС). В смутные для градостроительной сферы времена перехода из украинского правового поля в российское таких на полуострове, по данным минстроя РК, выросло несколько десятков. Собственники продавали в них не квартиры с указанием номера, этажа, площади и других параметров, как делают строительные компании, а доли в собственности на частный жилой дом.

- Покупая такую долю, люди или хотят быть обманутыми, или рассчитывают впоследствии ее каким-то образом узаконить, - считает министр строительства и архитектуры Крыма Сергей Кононов. - Не думаю, что делали они это по незнанию, ведь, прежде чем выложить большие деньги (даже дешевая ялтинская недвижимость стоит не менее 60 тысяч рублей за квадратный метр), они наверняка интересовались ситуацией.

Как бы там ни было, но теперь такая недвижимость - проблема для всех: и жильцов этих домов, и власти. Больше всего подобных объектов на территории муниципального округа Ялта, где департамент муниципального контроля местной администрации насчитал около сотни строений с превышением этажности. Например, семиэтажный дом вместо частного появился в районе строения N 12 по улице Достоевского в Ялте. Реконструкция индивидуального гаража с надстройкой на площади 100 квадратных метров в районе дома N 48-б по улице Крупской вылилась в сооружение пятиэтажного жилого дома, который занимает площадь 368 квадратных метров. Семиэтажка с несколькими подъездами выросла на участке ИЖС в районе дома N 2 по улице Виноградной в поселке Ливадия. Признаки нарушений этажности допущены при возведении семи домов в Гаспре, четырех в Кореизе, одного в Массандре, четырех в Ялте.

- Стоимость жилья в Ялте, существенно превышающая среднюю по Крыму, еще в украинские времена привлекла сюда любителей легкой наживы, которые пытаются выдавить из каждого клочка земли максимальную прибыль, возводя многоквартирные высотки и не особо беспокоясь при этом соблюдением законов, строительных норм и правил, - говорит глава администрации Ялты Алексей Челпанов. - После возвращения Крыма в состав России, используя переходный период с его согласованностью законодательств двух государств и отсутствие генплана, застройщики развернули варварское наступление на Ялту. Изуродованы ландшафты, и уничтожены зеленые насаждения, в том числе и краснокнижные.

Справедливости ради стоит сказать, что росту предложения таких квадратных метров способствовали действовавшие с 2014 года особые условия в строительной сфере и отсутствие градостроительной документации российского образца при фактически не действующей украинской. В РК, в отличие от Севастополя, выданные при Украине разрешения на строительство не отменили, а разрешили по ним строить. Вот и полезли бетонные "грибы", ведь с украинского периода продолжал действовать уведомительный характер начала строительства на землях ИЖС. Он предусматривает, что собственник участка информирует контролирующий орган о начале работ и приступает к ним. То есть никаких разрешений и согласований не требуется, более того, процесс строительства никто не контролирует.

- Новые разрешения на строительство после возвращения Крыма в состав РФ практически не выдавались, а среди выданных ранее многие "с подвохом": когда мы делаем запросы, то выясняется, что в реестре таких разрешений нет, - говорит депутат Ялтинского городского совета Сергей Шимчук.

Поскольку вместо заявленных одного-двух этажей вырастали до шести и выше, инженерные сети начинали трещать по швам - им много лет, и на такую нагрузку они не рассчитаны.

Когда проблема стала массовой, в правительстве задумались о ее решении. Что делать с такими домами, не ясно, ведь ни на какие предписания органов власти застройщики не реагируют, более того, они в судах отстаивают свои права.

- Принято решение о создании комиссии, в которую войдут представители правоохранительных и надзорных органов, - сообщил глава РК Сергей Аксенов. - Все объекты ИЖС будут разделены на три группы. В первую войдут те, которые можно вводить в эксплуатацию без каких-либо корректив. Во вторую группу войдут объекты, у которых имеются проблемы, но их реально узаконить, приняв соответствующие нормативные акты. И наконец, третья группа - объекты, по которым недопустимо принимать решение об оформлении из-за нарушения целого ряда норм и законов. Каждый объект в этой группе будет рассмотрен индивидуально, после чего все собранные материалы передадут в прокуратуру.

Власти обещают, что никто из добросовестных покупателей оставлен один на один с проблемой не будет. Правительство окажет юридическую и методическую помощь для легализации жилья или взыскания денежных средств с недобросовестных подрядчиков.

Более того, крымские власти готовы разработать изменения в федеральное или региональное законодательства, чтобы исправить ситуацию, которая сложилась на рынке недвижимости.

В Совмине считают, что весь ущерб, который государство понесет в процессе оказания помощи обманутым дольщикам, должен ложиться на застройщика, решившего нажиться на людях.

Комментарии

Кирилл Медведев, юрист:

- В Крыму пока действует декларативный (заявительный) характер строительства объектов ИЖС. Общей системы предотвращения случаев увеличения этажности нет. И что теперь делать с такими строениями, непонятно. Был принят сумбурный закон ЗРКN409 об архитектурно-планировочных зонах, который тоже не работает в части сноса. По нему ничего не удалось снести. Я вижу хаотичное регулирование и скрытое противостояние Совмина с Госсоветом. Поможет ли навести порядок продление особых полномочий Крыма в сфере имущественных и земельных отношений до 2023 года, а градостроительства - до 2022-го, вопрос. Они нужны для завершения процесса утверждения генпланов и других градостроительных документов, но ведь пока идет работа над этими документами, хаотичное строительство продолжается. Украинские генпланы не в коем случае нельзя было отменять в 2014 году, нужно было отменять разрешения на строительство объектов, возведение которых еще не начато. Но в Крыму сделали наоборот.

Усьян Юсупалиев, депутат Ялтинского городского совета четырех созывов:

- Полномочия выдачи разрешений на строительство и ввод в экспулатацию объектов необходимо передать на муниципальный уровень, прежде всего - чтобы навести порядок и своевремнно реагировать на нарушения. Территориальные органы администрации должны немедленно реагировать на появление объектов с нарушением целевого назначения земли и информировать заинтересованные ведомства. Кроме того, необходимо как можно быстрее утверждать генеральный план, с принятием которого прекратятся самоуправные незаконные действия застройщиков.