Министр культуры Ростовской области покинул свой пост

В правительстве Ростовской области произошли кадровые перестановки: министр культуры Владимир Бабин переведен на должность заместителя регионального минспорта.

Как сообщает пресс-служба губернатора Ростовской области, занимавший до Владимира Бабина этот пост чиновник Петр Серов переведен на должность заместителя министра общего и профессионального образования Ростовской области.

Напомним, что Владимир Бабин на посту главы донского минкульта пробыл чуть более года. До этого он руководил Комитетом по молодежной политике РО, а также занимал различные должности на государственной и муниципальной службе.

Возглавляя министерство культуры Владимир Бабин не только отвечал за сохранение и развитие культурного наследия Дона, но и курировал деятельность творческих и самодеятельных коллективов области.