На Кубани на двух подтопленных мостах остановили движение

На Кубани из-за сильных непрекращающихся ливней оказались подтопленными два моста в Северском районе края, ведущие в село Тхамаха и в станицу Ставропольскую. На этих участках временно остановлено движение, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Подтопление произошло из-за поднятия воды в реке Шебш. Сейчас под мостом на станицу Ставропольскую образовался затор и там ведется расчистка.

- С учетом неблагоприятного прогноза и ухудшения гидрометеорологической обстановки принято решение свернуть тяжелый механизированный мост ТММ-3, установленный в районе села Кирпичного Туапсинского района, - рассказывает руководитель пресс-службы ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Никита Гавриляк. - Ранее этот мост помогал осуществлять переправу, но сейчас есть опасность его повреждения стихией. Взамен в районе села Кирпичного будет организована лодочно-кирпичная переправа, развернутая силами Кубань-СПАС.

В ведомстве также добавили, что для противодействия стихии создана специальная аэромобильная группировка в составе 100 человек и 24 машин спецтехники.

По прогнозу до 30 ноября в крае будет сохраняться опасность ЧП, связанных с сильными ливнями и выпадением мокрого снега, подъемом уровня воды в реках.