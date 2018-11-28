Роскачество рассказало, кто изготавливает лучший яблочный сок

Росскачество изучило яблочный сок 33 российских и импортных брендов, самых популярных в нашей стране. Каждый образец был протестирован по 38 показателям.

Сразу можно отметить, что две трети исследованных соков - 21 торговой марки - соответствовало повышенным требованиям Роскачества, и их производители могут претендовать на получение государственного Знака качества. И еще выяснилось, что лучший яблочный сок изготавливается в Краснодарском крае (5 брендов, претендующих на Знак качества) и Липецкой области (4 бренда).

Критичных нарушений в исследованном товаре не нашли. Например, в соках не было вредных микроэлементов и веществ, плесени. Производители не добавляют в них консерванты, подсластители, сахарозаменители или красители.

Но при этом специалисты Роскачества выделили четыре торговые марки, которые можно было бы назвать сокосодержащими продуктами, но не соками. В них меньше полезных веществ, чем в продукции других брендов.

Интересно, тройка самых дешевых яблочных соков - по цене 39-40 рублей за литр - оказались более качественными и набрали больше баллов, чем самые дорогие - стоимостью от 166 до 323 рублей за литр.

Все подробности об исследовании яблочного сока, а также наименования лучших соков можно прочитать на сайте Роскачества.