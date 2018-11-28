Новости

В Петербурге микрофинансистов осудили за займы под залог недвижимости 19:16
56 процентов россиян проводят в интернете до 8 часов в день 19:14
В Крыму суд арестовал всех 24 членов экипажей ВМС Украины 19:14
Минздрав досрочно закупит лекарства от редких недугов 19:11
"Арсенал" победил "Оренбург" в первом матче 1/4 финала Кубка России 19:10
Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева 19:04
Костромичей предупредили о 20-градусных морозах 18:56
Honda показала новый кроссовер Passport 18:48
Элтон Джон отменил концерт за несколько минут до начала из-за болезни 18:42
Лавров и Кассис рассказали о развитии отношений РФ и Швейцарии 18:40
Россиянина задержали в Таиланде по запросу США 18:32
Ушаков подтвердил попытку Порошенко поговорить с Путиным 18:31
Германия не собирается пересматривать участие в "Северном потоке-2" 18:17
Лавров: Украинские корабли планировали скрытно пройти в Азовское море 18:11
Памфилова: В России пройдут опросы о дате Единого дня голосования 18:00
В Москве канатную дорогу остановили из-за кибератаки 17:59
Путин предоставил российское гражданство журналисту Тиму Керби 17:58
Лавров: Документация с кораблей ВМС Украины говорит о провокации 17:58
Появились фото с места взрыва под Владимиром 17:45
Ушаков: Встреча Путина и Трампа назначена на 1 декабря 17:44
В Якутии шахтер оказался под завалом на 230-метровой глубине 17:43
При крушении вертолета в НАО погиб командир экипажа 17:39
Названа дата начала выпуска внедорожников Aurus 17:38
Названы самые "пьющие" европейские страны 17:24
В Крыму суд арестовал командиров задержанных кораблей ВМСУ 17:22
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 18:31
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Ушаков подтвердил попытку Порошенко поговорить с Путиным

Текст: Кира Латухина

В Кремле подтвердили: со стороны Киева действительно был запрос на телефонный разговор Петра Порошенко с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Однако беседа не была проведена.

Фото: Александр Корольков/РГ
Вячеслав Володин: Провокация в Керченском проливе - это попытка Порошенко поднять рейтинг

Сперва об этом рассказал сам Порошенко, затем факт несостоявшегося разговора подтвердил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но представители СМИ решили спросить еще и помощника российского лидера Юрия Ушакова. И получили очередное подтверждение.

"Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся", - сообщил Ушаков, отметив, что инициатива исходила от украинской стороны.

При подготовке таких контактов оценивается целый ряд факторов, среди них совместимость графиков. Также идет анализ целей, которые стороны ставят перед таким разговором. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", - подчеркнул представитель Кремля.

Власть Работа власти Внешняя политика В мире экс-СССР Украина Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым Провокация Украины в Керченском проливе
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин об инциденте в Керченском проливе: Пограничники РФ выполнили свой долг
Следователи предъявили обвинение участнику банды Басаева
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы
Германия не собирается пересматривать участие в "Северном потоке-2"