Ушаков подтвердил попытку Порошенко поговорить с Путиным

В Кремле подтвердили: со стороны Киева действительно был запрос на телефонный разговор Петра Порошенко с Владимиром Путиным после инцидента в Керченском проливе. Однако беседа не была проведена.

Сперва об этом рассказал сам Порошенко, затем факт несостоявшегося разговора подтвердил информагентствам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, но представители СМИ решили спросить еще и помощника российского лидера Юрия Ушакова. И получили очередное подтверждение.

"Могу вам сказать, что запрос был, но разговор не состоялся", - сообщил Ушаков, отметив, что инициатива исходила от украинской стороны.

При подготовке таких контактов оценивается целый ряд факторов, среди них совместимость графиков. Также идет анализ целей, которые стороны ставят перед таким разговором. "С учетом этого запрос был, а разговора не было", - подчеркнул представитель Кремля.