Эксперты выяснили, в каких сферах микробизнеса востребованы пожилые

Пилотный проект "Снова в деле" для пенсионеров, запущенный в пяти регионах на средства Фонда президентских грантов, подходит к концу. На днях в Краснодаре отметили "выпускной" участники последней группы школы самозанятости. Обучение прошли 78 человек. На уроках их учили не только как пользоваться смартфонами, но и объясняли, как найти интересное для себя дело. В результате у бабушек и дедушек появились постоянные заказы. Так, услуги отвести и забрать ребенка из школы оцениваются от 150 рублей в день, а вот уход за палисадником - до 5000 рублей.

В то же время эксперты отмечают, что заработок - не основная цель слушателей курса, в первую очередь их интересует общение и расширение кругозора. Самой молодой участнице 50 лет, а самой пожилой - 83. Несмотря на возраст, все ведут активный образ жизни: кто-то изучает иностранные языки, кто-то помогает в организации и проведении спортивных соревнований в качестве волонтера, а кто-то "выгуливает" палки в технике скандинавской ходьбы. На курсах слушатели нередко объединяются в кружки по интересам. Например, рукодельницы создали клуб "Серебряный бохо стиль" и вместе экспериментируют с туалетами: сочетают объемные сумки с вязаными вещами. Многие женщины старшего поколения отлично владеют спицами и иглой.

- Некоторые приходят с четким пониманием, что они собираются продвигать: торты на заказ или свои профессиональные знания. У нас обучалась женщина-сметчик, которая потом разместила объявление и получила заказ. А бывает, что пенсионеры не знают, чем себя занять. Как правило, они становятся нянями или "бабушками на час". Отвести ребенка в садик, в школу или сделать с ним уроки - сегодня это востребованная услуга. Многие родители в силу занятости готовы заплатить 200-300 рублей пожилой няне. В этой сфере нашли себя практически все бабушки, - рассказывает преподаватель краснодарской школы самозанятости, доцент Краснодарского регионального института агробизнеса Кубанского государственного аграрного университета Анна Дудина.

По ее словам, распространенная боязнь старшего поколения - многие стесняются себя похвалить. Кроме того, многие опасаются, что при самозанятости их могут арестовать за неуплату налогов. Особенно эта тема взволновала участников последней группы, так как их обучение проходило на фоне обсуждения в СМИ новости о введении налога для самозанятых.

Инфографика: "РГ"/ Михаил Шипов/ Ольга Бухарова

Рейтинг

Где лучше искать работу, когда за 50

Москва и Санкт-Петербург - лучшие мегаполисы для работы на пенсии. К такому выводу пришли аналитики агентства РИА Рейтинг, которые составили рейтинг регионов по привлекательности рынка труда для пенсионеров. За столицами в пятерке лидеров Московская, Воронежская области, Татарстан. В РИА сделали вывод, что многие жители в этих регионах, достигнув пенсионного возраста, продолжают работать и получать достойную зарплату, а если даже лишаются работы, то могут достаточно легко найти новую.

Рейтинг строился путем ранжирования регионов по индексу, который был выведен на основе агрегирования девяти показателей. Для расчетов использовались такие показатели, как уровень оплаты труда пенсионеров, уровень их занятости, доля безработицы среди людей пенсионного возраста, простота поиска работы, соотношение зарплат пенсионеров и всех работающих в регионе и др.

После столиц и Подмосковья четвертое место в рейтинге РИА занимает Воронежская область. Об одном из успешных проектов, который был запущен в Воронеже, "РГ" уже писала. Здесь соцработниками захотели стать десятки пенсионеров. "Пожилые помогают пожилым" - так называется недавно запущенный проект в столице региона. Геронтоволонтеры появятся при районных управлениях социальной защиты.

Пятерку лидеров с наиболее привлекательными условиями труда для пенсионеров замыкает Татарстан. В Казани и Набережных Челнах два года назад был запущен проект по бесплатной переподготовке пожилых людей. Работодатели готовы принять на работу пенсионеров, которые прошли курсы по программам бухучета, педагогики, охраны труда и даже флористики.

Обращает на себя внимание, что в лидеры рейтинга попали регионы из европейской части России. При этом, как отмечают в РИА, во многих уральских и сибирских регионах часто, к примеру, относительно высокая зарплата, однако минусы их утягивают вниз.

Менее привлекательными региональными рынками труда для пенсионеров названы Тыва, Ингушетия, Чечня.

Кстати, по данным Роструда, сегодня сотрудники в возрасте 50+ есть на 343 тысячах предприятий. Зарплатный максимум у них пришелся на 35-39 лет, дальше началось медленное снижение. Чем ценны для работодателя зрелые кадры? Да хотя бы тем, что дают хорошую производительность и выполняют роль наставников для молодежи.

Ольга Бухарова