В Ростовской области МЧС объявило штормовое предупреждение

В Ростовской области сотрудники МЧС распространили информацию о штормовом предупреждении.

"В ближайшие часы 28 ноября ожидается резкое усиление неблагоприятных погодных условий, связанных с понижением температуры воздуха, мокрым снегом и усилением ветра до 15 - 28 метров в секунду", - сообщили в областном управлении МЧС.

Наиболее сильный удар стихии придется на акваторию Таганрогского залива. В районе торгового порта Таганрога ожидается сильный северо-восточный и восточный ветер с порывами до 28 метров в секунду, что может привести к быстрому обледенению судов.

Главное управление МЧС России по Ростовской области рекомендует жителям региона не парковать автомобили вблизи деревьев, а также слабо укрепленных конструкций. Кроме того, просят воздержаться от поездок на личном транспорте.

Разгул стихии, по данным Гидрометцентра, продлится до 1 декабря.