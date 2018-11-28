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Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Наследие не трогать!

Власти сохранят исторические объекты при продаже "Ливадии"
Текст: Елена Гусакова (Симферополь)
Российская газета - Крым №7730 (267)
Завтра, 29 ноября в Крыму состоится аукцион по продаже санатория "Ливадия". Начальная минимальная стоимость - почти 396,6 миллиона рублей. В числе прочего с молотка уйдут спальные корпуса, признанные объектами культурного наследия регионального значения. Этот факт вызвал озабоченность общественности.

- Продается часть комплекса Ливадийского дворца, объекты культурного наследия, - возмущается преподаватель КФУ им. В. И. Вернадского Ольга Володченко. - Неужели нельзя эти корпуса было передать Ливадийскому дворцу, как это сделали в Воронцовском?

Фото: PHOTOXPRESS
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Крымчане опасаются, что новый собственник не только испортит исторические здания, но и перепрофилирует кардиологический санаторий. Напомним, корпуса здравницы расположены на базе архитектурно-паркового комплекса - бывшей летней резиденции царской семьи Романовых в окружении 40 гектаров полуторавековых деревьев. Общая площадь продаваемых строений - 15,6 тысячи "квадратов". Это спальные и лечебные корпуса, нежилые помещения, водолечебница, кафе, оранжереи и другие строения. В минимущества РК заверяют, на покупателя наложено немало обременений: он обязан капитально отремонтировать и реконструировать все объекты, в том числе заменить инженерные сети, элементы несущих конструкций на аналогичные или улучшенные. При этом новый собственник не имеет права перекрывать вход на пляж и изменять вид деятельности.

Фото: Сергей Винник/ РГ
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На все три здания, признанные объектами культурного наследия - "Дом свитский, ХIХ век", "Прачечная с комнатой для утюга, начало ХХ века", "Малый служебный дом, начало ХХ века" - полгода назад приказами Госкомитета по охране культурного наследия РК наложены охранные обязательства. Например, свитский дом (теперь это один из спальных корпусов) запрещено перестраивать и изменять его облик. В то же время собственник обязан реставрировать объект за свой счет и содержать его в надлежащем техническом, санитарном и противопожарном состоянии. В противном случае сделка будет признана ничтожной.

Также общественников волнует вопрос: не отойдет ли частнику дворец министра императорского двора Владимира Фредерикса, построенный архитектором Бибером в стиле "Прибалтийского модернизма", а сейчас являющийся корпусом N2 санатория "Ливадия" Ведь это историческое наследие, одно из излюбленных мест российских киношников. Но в министерстве заверили, что в списке реализуемого имущества его нет.

Фото: Пресс-служба администрации Ялты
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- То, что мы считали необходимым получить в состав Ливадийского дворца для восстановления исторической справедливости, нам передали, - подтвердила "РГ" директор Ливадийского дворца-музея Лариса Декушева. - В прошлом году - летнюю резиденцию Фредерикса (бывший корпус N2), а в начале этого - свитский корпус (N3).

P.S.

Вид разрешенного использования земельного участка вокруг переданного музею дворца Фредерикса пока остался прежним. В разделе о целевом назначении все еще значится "санаторная деятельность". В музее считают, что оно должно быть изменено на "охрану природных территорий" и "историко-культурную деятельность". На эту просьбу Совмин Крыма недавно ответил отказом. Причина - до сих пор не утвержден генплан Ялты. Как только это произойдет, Совмин вернется к рассмотрению вопроса, считают в музее.

Культура Арт Музеи и памятники Культура Арт Архитектура Филиалы РГ Крым ЮФО Республика Крым
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