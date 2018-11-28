На главной площади столицы Урала началось строительство ледового городка. В этом году горожанам пообещали вновь нарядить настоящую живую ель, и даже не одну, а целых восемь. Ледовый городок превратится в сказочный лес в честь 140-летия со дня рождения знаменитого земляка Павла Бажова.

В прошлом веке, когда деревья были большими и натуральными, лесники начинали поиски главного символа праздника за несколько месяцев до Нового года. Срубленное дерево торжественно, в сопровождении ГАИ везли к площади 1905 года, устанавливали с помощью крана. Например, в 1994-м в центре Екатеринбурга стояла 120-летняя 28-метровая ель, которую срубили под Новоуткинском.

В 2003-м одну большую живую ель заменили на много маленьких. Так называемая елка-трансформер состояла из металлического ствола, в который втыкали около пятисот ветвей и даже небольшие деревца. Изменение концепции объясняли как стремлением беречь природу, так и тем, что вырубить и транспортировать огромное дерево слишком дорого и хлопотно.

Через три года мэрия начала беречь природу еще усерднее: елка стала полностью синтетической. Ее собрали из трехсот частей, и получилась "24-метровая чаровница из стекловолокна, аналогов которой, как говорят, нет в России", - писали о ней журналисты.

С 2009-го и вплоть до прошлого Нового года на центральной площади стоял гигантский конус, собранный из 17 ярусных сегментов. Инженерное сооружение лишь условно напоминало новогоднее дерево, зато сияло 6300 светодиодными лампочками - иллюминацией управлял компьютер. Искусственная елка, заявляли в мэрии, это прежде всего экономия бюджетных денег: вкладываться в дерево многоразового использования выгоднее. Той же экономией в долговременной перспективе объясняло и областное правительство покупку за 3,5 миллиона рублей второй конусообразной 14-метровой искусственной ели. Ее установили в декабре 2016-го перед региональным "белым домом". Примечательно, что СМИ тогда сообщали: в интернете можно найти предложения о продаже аналогичных елок в 5-6 раз дешевле.

Судя по всему, горожан конус с бегающими огоньками не раздражал, во всяком случае, петиция "Верните Екатеринбургу настоящую елку", которую разместили на зарегистрированной в штате Делавэр онлайн-платформе гражданских инициатив пару лет назад, собрала всего 245 голосов.

И вдруг нынче для праздника вновь рубят столетние деревья. Так что же произошло с искусственной елкой? В городской администрации "РГ" объяснили, что она находится в собственности подрядчика, который хранит ее на складе. В последние годы подряды на строительство ледового городка выигрывала одна и та же компания. Ее менеджер заверил: елка находится в разобранном, но рабочем состоянии, а появление настоящего дерева оправдывается дизайнерской концепцией этого года (видимо, конус оказался недостаточно сказочным). На вопрос, увидят ли еще екатеринбуржцы недешевое инженерное сооружение, в компании философски ответили: "Почему нет?"