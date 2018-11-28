Где проходят лучшие в России новогодние ярмарки

Совсем скоро во всех российских городах и селах на центральных площадях и не только появятся ледовые городки, горки и украшенные ели. По такому случаю эксперты назвали десять самых лучших новогодних и рождественских мероприятий, которые пройдут в России этой зимой.

Рейтинг составлен по результатам анализа популярности новогодних фестивалей и ярмарок в прошлые годы, пояснили в аналитическом агентстве ТурСтат.

По данным исследователей, самые красочные и многолюдные фестивали и ярмарки зимой 2018-2019 пройдут в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. Также в топ-10 вошли Казань, Тула, Нижний Новгород, Ярославль, Вологда, Владимир и Кострома.

Первая в рейтинге - столица. Здесь шестой по счету фестиваль под названием "Путешествие в Рождество" пройдет с 14 декабря 2018 года по 13 января 2019-го. На 74 площадках покажут балет на льду, спектакли российских и европейских театров, состоятся спортивные состязания. Будет установлено более пяти сотен новогодних елок, а самая высокая - двадцатиметровая - на Манежной площади.

Прошлый праздник посетили более 14 миллионов человек, из которых 14 миллионов - это туристы, наши соотечественник и иностранцы.

Санкт-Петербургская Рождественская ярмарка начнется 22 декабря, а завершится 7 января. В день открытия ее посетит главный российский Дед Мороз из Великого Устюга. Прошлую ярмарку посетили более миллиона человек.

Третий в рейтинге - Екатеринбург. Ярмарка в Ледовом городке на площади 1905 года стартует 28 декабря, и продлится аж до 20 января. Основной темой нынешнего праздника стали книги Павла Бажова: уральцы отмечают в 2019 году 190-летие автора знаменитых сказов. На площади появятся такие известные на Урале и за его пределами персонажи как Серебряное копытце, Данила-мастер, Хозяйка Медной горы. Центр города украсит 50-метровая новогодняя елка.

"В прошлые праздники Ледовый городок посетили более 300 тысяч жителей и гостей города", - уточнили специалисты.