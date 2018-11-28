Необычный иск к мэрии подала молодая жительница Правобережного района Магнитогорска. Она потребовала обязать чиновников построить во дворе детскую площадку, да еще и оснастить ее ударопоглощающим покрытием. Все как положено по ГОСТу.

В суде Анастасия Кузина рассказала, что когда-то в их дворе была небольшая площадка: стояли качели, детская горка и несколько спортивных снарядов. Но со временем часть конструкций демонтировали как травмоопасные, оставшиеся находятся не в лучшем состоянии. Однако неоднократные обращения в мэрию по поводу их замены никаких результатов не дали.

Чиновники эту информацию опровергли и просили в удовлетворении иска молодой маме отказать. По словам представителей горадминистрации, дворовые территории многоквартирных домов в Магнитогорске облагораживают исключительно по областной программе благоустройства населенных пунктов на 2018 - 2022 годы и федеральной программе "Формирование комфортной городской среды", привлекая деньги из вышестоящих бюджетов и с учетом мнения жителей.

Никаких заявок о благоустройстве двора, объединяющего дома на улице Вокзальной и проспекте Карла Маркса, жильцы не подавали, утверждают чиновники, и к депутатам городской Думы с таким наказом не обращались. А раз своевременно не довели свои требования до уполномоченных лиц, пусть теперь пеняют на себя - в программу благоустройства двор не попал.

- На самом деле заявку в мэрии отклонили из-за того, что люди не смогли собрать необходимые документы, - рассказала адвокат Татьяна Ерофеева. - Конечно, в этом им могла бы помочь управляющая компания, однако коммунальщики самоустранились, и даже в суд не пришли, сообщив, что двор находится на муниципальной земле, а значит, отвечать за его благоустройство должны власти. В мэрии, в свою очередь, заявили: по существующим нормативам на жилой квартал достаточно одной детской площадки. И нам пришлось доказывать, что других площадок в округе вообще нет.

По всей видимости, раскошеливаться на новые конструкции чиновникам очень не хотелось. В ход пошли даже такие "экзотические" аргументы, как возможная угроза повреждения подземных коммуникаций при монтаже детских горок и качелей и расположение двора в исторической зоне, где ничего строить вообще не положено.

- Но ведь раньше-то площадка во дворе была и никаким коммуникациям не мешала, - стояли на своем Анастасия Кузина и ее адвокат. И суд их услышал.

- В ходе разбирательства установлено: игровая площадка во дворе истицы требованиям национального стандарта не отвечает, - отметила консультант Правобережного суда Елена Полкунова. - В срок до шести месяцев суд обязал мэрию ее построить, а также оборудовать ударопоглощающим покрытием и ограждением. Управляющей компании предписано демонтировать все обветшавшие конструкции.

Между тем

Это далеко не первая победа горожан над чиновниками. Ранее суд обязал мэрию Магнитогорска построить новую дорогу и провести освещение в поселок Цементный. А в Челябинске Фемида признала правоту местной жительницы, пожаловавшейся на нежелание мэрии навести порядок в ее дворе, через который круглые сутки идут потоки транспорта, а автомобилисты паркуют машины на газонах. Суд обязал должностные лица УВД и администрации Челябинска провести благоустройство двора и перекрыть транзитное движение.