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28.11.2018 11:30
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале без вести пропала 15-летняя школьница

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

Полиция Южного Урала разыскивает 15-летнюю школьницу из Еманжелинска, без вести пропавшую больше двух суток назад. По предварительным данным, девочка утром 26 ноября добралась на автобусе до Челябинска, а затем приобрела билет на рейс в Миасс. После этого следы беглянки теряются, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

Похититель школьницы под Волгоградом рассчитывал на выкуп

- Пропавшей на вид 17-18 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, европейский тип лица, глаза карие, - сообщили приметы беглянки в полицейском главке региона. - Была одета в темно синюю куртку с капюшоном, вязаную шапку с помпоном темно-синего цвета, шарф крупной вязки того же цвета, черные джинсы и зимние бежевые кроссовки с красными вставками. При себе может иметь сотовый телефон желтого цвета. Из особых примет шрамы от порезов на левой руке.

Как сообщили в правительстве области, губернатор уже распорядился о подключении к поискам девочки сил и средств министерства общественной безопасности региона. А также властей Миасса, Еманжелинского и Еткульского районов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(35138)2-12-02, 8-908-582-16-78 или "02".

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Семья и дети Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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