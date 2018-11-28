На Урале без вести пропала 15-летняя школьница

Полиция Южного Урала разыскивает 15-летнюю школьницу из Еманжелинска, без вести пропавшую больше двух суток назад. По предварительным данным, девочка утром 26 ноября добралась на автобусе до Челябинска, а затем приобрела билет на рейс в Миасс. После этого следы беглянки теряются, сообщили в среду в ГУ МВД региона.

- Пропавшей на вид 17-18 лет, рост 160-165 сантиметров, худощавое телосложение, длинные темно-русые волосы, европейский тип лица, глаза карие, - сообщили приметы беглянки в полицейском главке региона. - Была одета в темно синюю куртку с капюшоном, вязаную шапку с помпоном темно-синего цвета, шарф крупной вязки того же цвета, черные джинсы и зимние бежевые кроссовки с красными вставками. При себе может иметь сотовый телефон желтого цвета. Из особых примет шрамы от порезов на левой руке.

Как сообщили в правительстве области, губернатор уже распорядился о подключении к поискам девочки сил и средств министерства общественной безопасности региона. А также властей Миасса, Еманжелинского и Еткульского районов.

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении несовершеннолетней, просят незамедлительно сообщить об этом в полицию по телефонам: 8(35138)2-12-02, 8-908-582-16-78 или "02".