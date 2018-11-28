На Урале школьницу будут судить за хулиганство у Вечного огня

В городе Златоусте Челябинской области передано в суд уголовное дело 14-летней школьницы: девочке предъявлено обвинение в вандализме, сообщили в среду в прокуратуре региона.

- По версии следствия, в октябре этого года на территории комплекса "Мемориал Славы" в Златоусте школьницы бросили в Вечный огонь возложенный к комплексу памятный венок. Третья девочка это снимала на камеру мобильного телефона. А сопровождавший их 16-летний подросток личного участия в противоправных действиях не принимал, но и не препятствовал им, - рассказала представитель прокуратуры Наталья Мамаева.

В ходе расследования установлено, что все участники хулиганской выходки проживают в нормальных семьях, на учете в инспекции по делам несовершеннолетних не состояли. Одна из школьниц обучалась в кадетском классе и даже участвовала в несении Вахты Памяти у Вечного огня.

К уголовной ответственности привлечена только старшая школьница, достигшая 14-летнего возраста. Ей грозит наказание в виде штрафа, обязательных или исправительных работ и вплоть до трехмесячного ареста.

К подругам обвиняемой применены меры общественного воздействия, включая отчисление одной из них из кадетского класса, отметили в прокуратуре.