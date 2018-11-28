В Свердловской области идет эксперимент по превращению общежития советских времен в доходный дом - социальное жилье с низкой арендной ставкой. Если все получится, опыт тиражируют.

Бывшее заводское общежитие, переданное муниципалитету, построено 30 лет назад по типовому проекту - с гигантскими холлами, коридорами, по которым можно кататься на велосипеде, но с комнатами по десять квадратов и "удобствами на этаже". Из 4000 квадратных метров общей площади всего 1300 - жилой.

Ремонта девятиэтажка не видела, потому сантехника, водопровод, отопление и электропроводка пребывают в удручающем состоянии. Даже чайники жильцам приходится включать по очереди, чтобы не выбило пробки.

Бывшие ведомственные общежития, мертвым грузом висящие на муниципальном балансе, есть в каждом уральском городе. Жить в них, мягко говоря, некомфортно, поэтому, как правило, здесь оседают не самые благополучные жильцы, часто пренебрегающие оплатой коммунальных услуг. Отдельные обитатели нижнетуринской общаги накопили долгов на несколько сотен тысяч рублей.

Арендная плата в перестроенном здании составит 1500 рублей в месяц плюс коммунальные расходы. Жилье предоставят без права приватизации

- Реконструкция позволит решить несколько проблем, - подчеркивает глава Нижней Туры Алексей Стасенок. - Часть квартир используем для привлечения в город молодых специалистов - предоставим жилье по договору социального найма. В другие заселим нынешних жильцов общежития. Правда, по должникам нужно будет принять отдельное решение. Часть квартир предоставим обитателям ветхих и аварийных домов, людям, стоящим в очереди на улучшение жилищных условий.

Весной муниципалитет заказал проект реконструкции за 4,4 миллиона рублей. В обновленной девятиэтажке жилая площадь увеличится до 3400 квадратных метров, таким образом "КПД" здания вырастет с 30 до 85 процентов. Оставив годную коробку и перекрытия, проектировщики предусмотрели перепланировку общаги в многоквартирный дом с санузлами в каждой квартире, а также замену коммуникаций, утепление фасада и так далее.

На днях на заседании согласительной бюджетной комиссии Заксобрания замминистра строительства и развития инфраструктуры Свердловской области Игорь Дубровин доложил, что проектные работы уже выполнены, остались строительные. В 2019 году на эти цели из облбюджета выделят 41 миллион рублей.

Полная стоимость перестройки - около 50 миллионов рублей, ее проведут на условиях софинансирования с муниципалитетом (бюджет городского округа - около 830 миллионов). Предполагается, что арендная плата в перестроенном здании составит 1500 рублей в месяц плюс коммунальные расходы. Жилье предоставят без права приватизации.

Как отмечают в пресс-службе областного минстроя, реализация проектов "наемных домов социального использования" с привлечением бюджетных средств возможна для объектов с невысокой стоимостью ввода, например, после реконструкции. Общежитие в Нижней Туре как раз такое и может стать площадкой для обкатки проекта. Отметим, что подобные доходные дома существуют в Югре, квартиры в них предоставляют специалистам, которые работают вахтовым методом.

Между тем

Точные сроки старта проекта пока неизвестны. Жильцам продлили договоры найма до конца февраля 2019-го, сообщила "РГ" комендант общежития Юлия Муравьева. Информацией о том, куда их переселят и переселят ли вообще на время реконструкции, в общежитии не располагают.