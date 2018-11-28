Порталы поставщиков Югры и Москвы интегрировали в одну систему

Для представителей бизнеса Югры открылись новые широкие возможности. Порталы поставщиков Югры и Москвы теперь интегрированы в одну систему.

Об этом шла речь на открытой встрече представителей бизнес-сообщества региона и членов регионального правительства.

Директор департамента государственного заказа Югры Сергей Славянский напомнил, что на полях Петербургского международного экономического форума было подписано соглашение между правительствами Москвы и Югры о взаимодействии при использовании портала поставщиков для осуществления малых закупок.

- Мы производим закупки с использованием информационной системы "Государственный заказ". Практика показала, что практически в 75 процентах случаев отсутствует интерес участников закупок к процедурам, проводимым с территории Югры. Это, скорее всего, связано с отдаленностью региона, информация о наших закупках не доходит до всех потенциальных поставщиков. Более широкое распространение информации станет одним из механизмов, повышающих эффективность закупок, - констатировал Сергей Славянский.

Одним из таких методов как раз и станет московский портал поставщиков, который функционирует уже почти пять лет. На интернет-ресурсе зарегистрировано около 130 тысяч участников.

Все работает

- Работы по интеграции систем Югры и Москвы в 2018 году были проведены, уже состоялись тестовые закупки. Все работает. На текущей неделе мы переходим к опытной эксплуатации, - сообщил Сергей Славянский.

В полной мере югорские государственные заказчики начнут использовать портал поставщиков для проведения закупок малого объема уже в декабре.

Заместитель руководителя департамента Москвы по конкурентной политике Алексей Данилов рассказал, что по своей сути портал схож с интернет-магазином.

- Мы получили электронный ресурс, где собрана профессиональная аудитория: заказчики, имеющие целью закупки определенных товаров, и поставщики, имеющие соответствующие предложения. Конечно, мы стали использовать возможности портала и для других целей.

Так, в частности, благодаря ресурсу сейчас проводится информирование бизнес-сообщества о планируемых закупках. Кроме того, здесь же публикуются результаты проведенных торгов, заключения контрактов и другая информация.

Посещая портал, региональные поставщики могут познакомиться с действующими ценами и составить общую картину ценообразования.

В чем выгода заказчика

- Что от этого имеет заказчик? В этом случае мы оперативно проводим сделки в электронном виде, тогда как ранее приходилось лично разыскивать те или иные товары в магазинах, - сообщил Алексей Данилов. - Разумеется, это конкурентная борьба, ведь каждый старается представить свои товары и услуги в наилучшем виде. Понятно, что это ведет и к снижению цен.

Самым важным, по его словам, является то, что посредством портала для поставщиков организуются приглашения для участия в процедурах закупок малого объема. Например, закупщик запланировал небольшую покупку, формирует ее на ресурсе, который, в свою очередь, рассылает уведомления всем участникам, занимающимся поставками обозначенных категорий товаров. Это облегчает работу бизнес-сообщества по поиску предложений.

Полезным этот портал является и для регуляторов процесса, поскольку он позволяет производить мониторинг и контроль цен, обеспечивает прозрачность закупок и обоснованность стоимости, а также служит своеобразным инструментом для диалога с предпринимательским сообществом.

Бизнес доверяет государству

- Мне кажется, самое важное то, что такая работа повышает доверие бизнеса к государству, власти в сфере закупок, - подчеркнул Алексей Данилов.

Напомним, что сегодня на портале работают более 20 тысяч заказчиков из 19 регионов России. Здесь зарегистрировано около 130 тысяч поставщиков. При этом более 86 процентов зарегистрированных пользователей - представители малого бизнеса. Ежегодный объем закупок на портале превышает 21 миллиард рублей.

- Система электронных магазинов начала создаваться не так давно. Пионером здесь стало именно правительство Москвы. А в прошлом году свой электронный магазин был создан и в Югре, - рассказал Сергей Славянский. - Опыт эксплуатации ресурса показал, что, к сожалению, интерес к нашему магазину у предпринимателей невелик. На это, наверное, повлияло то, что округ находится далеко от столиц, к тому же в Югре низкая плотность населения. Это приводит к тому, что значительная часть малых закупок проходит без особой заинтересованности бизнес-сообщества и сопровождается низкой конкуренцией. Из-за этого у заказчика возникает необходимость проводить закупки повторно.

Он подчеркнул, что взаимодействие с правительством Москвы и, в частности, порталом поставщиков приведет к более эффективному осуществлению закупок, включая малые, а также даст возможность югорским предпринимателям выйти на столичные рынки и рынки 23 субъектов страны, подключенных к интернет-ресурсу.

Что дает Москва

- Москва предлагает регионам на безвозмездной основе использовать при проведении закупок малого объема эффективный инструмент - портал поставщиков, -отметил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Геннадий Дегтев. - Ежедневно на портале регистрируются сотни предпринимателей со всей страны: только за последний месяц прирост пользователей составил около 2,5 тысячи. В настоящее время на нем размещено более 3,4 миллиона оферт с предложениями товаров, работ и услуг. Огромный выбор позволяет заказчикам заключать оптимальные по цене и качеству договоры, а открытые данные по закупкам позволяют следить за расходованием бюджетных средств.

В свою очередь, Алексей Данилов отметил, что проект реализуется с 2013 года. Он позволяет внедрять в сферу малых закупок - до 100 тысяч рублей - конкурентные процедуры. Таким образом экономятся бюджетные средства, совершенствуются электронные сервисы как для поставщиков, так и для заказчиков. Весь процесс абсолютно открыт, сокращены административные барьеры для бизнес-сообщества, особенно малого предпринимательства.

- Первыми к порталу поставщиков подключатся государственные заказчики Югры. Произойти это должно уже до конца года, - сообщил Сергей Славянский.

Это обеспечит открытый доступ к закупкам малого объема во всех подключенных регионах без сборов и комиссий, предоставит простой и понятный механизм участия в закупках, возможность анализировать рынок и потенциальных конкурентов. Участие в проекте абсолютно бесплатное. Здесь отсутствуют требования по предоставлению обеспечения банковских гарантий при участии в котировочных сессиях. Все контрактование производится в электронном виде. Представителям малого бизнеса достаточно лишь иметь электронную цифровую подпись и зарегистрироваться на портале.