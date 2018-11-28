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28.11.2018 20:36
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Увезут на ярмарку

Снос незаконных киосков власти поручат... организатору выставок
Текст: Татьяна Казанцева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7731 (268)
Освобождением территории Екатеринбурга от несанкционированных нестационарных торговых объектов (НТО) может заняться непрофильное учреждение.

Сейчас с выносом "самовольных" павильонов городские власти не справляются, констатировали члены постоянной комиссии по экономическому развитию и инвестициям, промышленности и предпринимательской деятельности екатеринбургской гордумы. По данным городского земельного комитета, из 4,6 миллиона рублей ассигнований на 1 ноября 2018 года освоено чуть более двух миллионов. Это составляет 44,3 процента от общей суммы, выделенной на вынос, хранение и ликвидацию НТО.

- Комитет по товарному рынку обсуждает вопрос внесения изменений в устав муниципального казенного учреждения (МКУ) "Центр организации выставок и ярмарок". Последний окажет содействие администрации города в освобождении земельных участков, занимаемых незаконно размещенными объектами движимого имущества, - сообщила глава комитета Елена Чернышева.

Фото: Татьяна Андреева/РГ
Бизнес Екатеринбурга напугало намерение мэрии снести все киоски

По ее словам, на 1 ноября 2018 года в столице Среднего Урала не менее 200 незаконных павильонов.

Чернышева и раньше подчеркивала, что мэрия в одиночку не искоренит это зло и призывала на помощь всевозможные надзорные органы. В начале 2018 года замглавы администрации города Владимир Боликов даже написал письмо в прокуратуру с просьбой проверить сотрудников УМВД России на предмет бездействия в вопросе сноса НТО (городское управление МВД отказалось подписывать соглашение о сотрудничестве по демонтажу киосков). Тогда в областном полицейском главке позицию городского УМВД поддержали, пояснив, что у правоохранительных органов нет полномочий для розыска владельцев НТО, к тому же им негде хранить демонтированные ларьки.

Каким образом может решить эту же проблему Центр организации выставок и ярмарок, пока неизвестно. Директор учреждения Максим Рахманов сейчас в отпуске и выйдет на работу только в середине декабря. В МКУ корреспонденту "РГ" подтвердили, что такое предложение обсуждалось, но вопрос окончательно не решен. Поэтому о технических аспектах говорить рано, хотя очевидно, что проблем будет немало: собственной техники у МКУ нет, как и мест для хранения "арестованных" объектов.

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