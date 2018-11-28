Интернет-торговля занимает заметную долю мирового рынка продаж продовольственных и непродовольственных товаров: с 2010 года она увеличилась с 3,1 до 9,8 процента. В России уже почти половина взрослого населения периодически приобретает что-либо онлайн. Каковы современные тенденции развития электронной торговли в УрФО и России, выяснял корреспондент "РГ".

Фаза роста

Формат продаж в интернете новым уже не назовешь - такого рода сервисы появились в России еще в начале века, сейчас их множество. По словам руководителя направления аналитики "Яндекс.Маркет" Владислава Исмагилова, только на этот ресурс ежедневно заходит более трех миллионов человек.

Тем не менее оборот России на электронном рынке в 2018 году оценивается всего в 24 миллиарда долларов (для сравнения: в США - 525 миллиардов, в Великобритании - 120), так что потенциал роста велик. За последние четыре года россиян, готовых покупать что-либо онлайн, стало больше вдвое. Исследовательская компания Mediascope Web Index выяснила, что в РФ 27 миллионов электронных потребителей, на долю которых приходится 4-5 процентов товарооборота. Рост аудитории интернет-магазинов привел к увеличению доли потребительских электронных рынков России на 20 процентов за последний год.

Похожая картина и в УрФО. 48 процентов взрослого населения округа (2,3 миллиона человек) сегодня совершает покупки в интернете. Число визитов на сайты интернет-магазинов в федеральном округе за год выросло на 14,5 процента - это выше среднего значения по стране (11,3). По данным исследования GFK и "Яндекс.Маркет", жители региона в основном покупают в онлайн-магазинах мобильники, планшеты, смартфоны и аксессуары к ним - такие товары заказывали 57 процентов покупателей. На втором месте - одежда и обувь (50), на третьем - товары для хобби, игры и игрушки (46). Любопытный факт: у жителей Челябинска второе место по популярности заняли лекарства и БАДы - 52 процента.

Также одна из заметных тенденций - оплата банковской картой. Ее в 2018 году использовали 57 процентов россиян и 60 процентов жителей УрФО, тогда как годом ранее на Урале таковых было только 48 процентов.

Очередь ушла в онлайн

Почему покупатели выбирают такой формат торговли все чаще? По их словам, главный аргумент - экономия времени.

- В какой-то момент я понял, что не могу тратить час-два-три на шопинг в торговом центре: есть дела поважнее. Во-первых, до него нужно добраться. Во-вторых, придется обойти бесчисленное количество магазинов. В-третьих, сегодня ТЦ переполнены, а мне не нравится толкаться в толпе, - говорит екатеринбуржец Михаил Вербицкий. - Около года назад я нашел выход - онлайн-шопинг. Это быстро и удобно. Чаще всего выбираю и заказываю товар с помощью смартфона.

Но самая распространенная причина, по которой жители Уральского округа выбирают интернет-магазины, - низкие цены: 60 процентов ориентируются именно на это. Причем та же причина вынуждает 67 процентов потребителей заказывать телефоны и планшеты в зарубежных, в основном китайских, магазинах. Исключением стали только екатеринбуржцы, 58 процентов которых приобретает гаджеты в России.

Кроме того, как выяснилось, для уральцев очень важны не только скидки и кешбэк, но и бесплатная доставка, которую предлагают многие интернет-магазины.

Смартфон всегда с собой

63 процента жителей УрФО совершают онлайн-покупки с помощью компьютера. Наиболее велика доля таких заказов в Екатеринбурге (81), а самая маленькая - в Тюмени (66). Однако, несмотря на столь значительные цифры, количество приобретений через десктоп в 2018 году в сравнении с аналогичным периодом 2017-го упало на 11 процентов.

Владислав Исмагилов отмечает, что часто потребители в УрФО выбирают товары через телефон, а совершают оплату через компьютер: 37 процентов клиентов пользуются мобильным приложением для просмотра товаров, а для покупки - лишь 20 процентов. И все же доля последних быстро растет - за год она увеличилась с 10 до 16 процентов, так что скоро мобильные версии торговых площадок могут полностью вытеснить компьютерные, прогнозирует эксперт.

Тот же тренд отмечают и другие игроки рынка.

- Покупатели стали активнее заказывать мобильные устройства в интернет-магазине. Делать это они предпочитают со смартфонов и планшетов - с начала года количество таких заказов выросло на треть, - рассказала пресс-секретарь уральского филиала "Мегафон" Светлана Емельянова. - Чаще всего такой шопинг предпочитают мужчины в возрасте 25-40 лет.

- Каждый пятый рубль компания зарабатывает в интернете, а с помощью смартфонов оформляют около трети онлайн-заказов, - подтверждает руководитель департамента по связям с общественностью группы "М.Видео - Эльдорадо" Валерия Андреева. - Интернет-продажи смартфонов за девять месяцев 2018 года выросли на 50 процентов по сравнению с прошлым годом, хотя их доля в общих продажах этого вида техники пока держится на уровне 20 процентов.

Между тем

Возросшая популярность онлайн-магазинов требует принятия дополнительных мер безопасности. Виной этому мошенники, которые могут похитить данные карты. Старший контент-аналитик "Лаборатории Касперского" Татьяна Сидорина советует пользователям не доверять сайтам, зарегистрированным на бесплатных хостингах, и завести для приобретений отдельную карту.

- Не следует переходить на сайты по подозрительным ссылкам, полученным в почте, мессенджерах, сообщениях в соцсетях, или кликнув по рекламному баннеру на сомнительном ресурсе. Если сайт магазина вызывает хотя бы малейшее сомнение, стоит поискать отзывы о нем в интернете. А также исследовать на сервисах whois данные о времени существования домена, на котором размещен сайт, на какой срок он оплачен, - говорит эксперт. - Также вероятность быть обманутым возрастает, если на странице оплаты товаров в адресной строке браузера стоит http - без буквы s на конце. Это значит, что данные вашей банковской карты передаются в незашифрованном виде. Впрочем, наличие https и иконки зеленого замочка в строке - тоже не панацея: мошенники могут купить дешевый сертификат и использовать его на своем сайте.