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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Палочку к столу не подадут

На Урале задержали 700 килограммов испорченной икры
Текст: Ксения Дубичева (Екатеринбург)
Российская газета - Экономика УРФО №7731 (268)
В екатеринбургском аэропорту Кольцово силовики провели спецоперацию и перекрыли канал поставки на Урал красной икры неизвестного происхождения и весьма сомнительного качества - с плесенью и стафилококком.
Фото: Игорь Зарембо / РИА Новости
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Операцию провели УФСБ России совместно с сотрудниками Свердловской транспортной прокуратуры, полиции и регионального управления Россельхознадзора. Они задержали двух российских граждан, провозивших 700 килограммов икры. Продукт, расфасованный в три десятка обмотанных полиэтиленом пластиковых контейнеров, отправили с Камчатки - основного места вылова лососевых. Установлено, что груз следовал из Петропавловска-Камчатского через Москву в Екатеринбург в багажном отделении самолета, без сопроводительных ветеринарных документов и без маркировки: скорее всего, икра добыта браконьерами и засолена в антисанитарных условиях. За эту партию продавцы надеялись выручить более двух миллионов рублей. Товар они предлагали оптом - контейнерами по 25 килограммов по цене от 2,7 тысячи рублей, а в интернет-объявлении обещали "настоящее премиум-качество".

Эксперты Россельхознадзора исследовали изъятую икру и обнаружили в ней золотистый стафилококк, плесневые грибы и дрожжи, опасные для жизни и здоровья людей. Стафилококк, размножаясь, выделяет токсины, что является наиболее частой причиной серьезных пищевых отравлений, отмечают эксперты. Дрожжи - показатель микробиологической порчи, в результате брожения продукт приобретает неприятный запах. Вывод экспертов: режимы хранения и транспортировки продукта грубо нарушены.

Уральское следственное управление на транспорте решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

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