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Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Сверхдоходы и отходы

В Зауралье оператору не утвердили тариф на сбор и вывоз мусора
Текст: Валентина Пичурина (Курганская область)
Российская газета - Экономика УРФО №7731 (268)
Правительство Курганской области вернуло региональному оператору по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО) материалы на установление тарифов: их увеличение впятеро признано необоснованным.

Сейчас жители Кургана платят за вывоз мусора в среднем 23 рубля в месяц с человека. А в 2019 году, по расчетам регоператора, плата достигнет 134 рублей. Рост более чем в пять раз - и это без строительства полигона и мусоросортировочного завода. А если предусмотреть в тарифе еще и инвестсоставляющую, то платеж может вырасти в семь раз.

Фото: Константин Бахарев
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- Правительство области не устраивает такой рост тарифа, - прокомментировал решение директор департамента государственного регулирования цен и тарифов Сергей Самойлов. - Ввиду отсутствия экономического обоснования расходов, а именно документов, подтверждающих отыгранные конкурсные процедуры с перевозчиками, документы возвращены региональному оператору на доработку. Поскольку на сегодняшний день технико-экономических обоснований в департамент повторно не поступало, указанные цифры не являются окончательными и будут подвергнуты тщательной экспертизе при предоставлении полного комплекта документов. Задача правительства на данном этапе заключается в том, чтобы любое изменение тарифа для жителей было минимальным, многократно взвешенным, а также экономически обоснованным.

Экономика ЖКХ Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Курганская область
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