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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Видео: В Нижнем Тагиле ребенок потушил Вечный огонь снегом

Текст: Татьяна Воробьева

В Нижнем Тагиле на площади Славы мальчик потушил Вечный огонь. Случилось это в субботу, 24 ноября. На следующий день пламя уже восстановили, но юного хулигана сейчас разыскивает полиция.

На появившейся в сети записи с камер наружного наблюдения видно, как мальчишка (по виду школьник), который гуляет с матерью (или старшей сестрой) начинает закидывать пламя снегом, и когда ему это удается, убегает. При этом взрослый сопровождающий и прохожие не делают ребенку никаких замечаний.

Фото: Виталий Невар/ТАСС
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"После того, как выяснилось, что Вечный огонь не функционирует, сотрудники городского управления МВД начали проверку по данному факту. В рамках нее они опрашивают жильцов ближайших домов - ищут возможных очевидцев случившегося", - сообщил "РГ" официальный представитель главке МВД Свердловской области Валерий Горелых.

Также отрабатывается причастность к инциденту несовершеннолетних, состоящих на учете и склонных к поступкам такого рода.

По итогам проверки будет принято решение.

"На данный момент ясно лишь то, что ребенок, потушивший пламя на мемориале, недополучил определенного воспитания в семье и в учебном заведении, и это вызывает беспокойство", - отметил пресс-секретарь региональной полиции.

По его данным, это второй за месяц подобный инцидент в Нижнем Тагиле: ранее молодые люди забрались на памятник пограничникам. Правоохранительные органы их вычислили, и сейчас с ними проводится профилактическая работа.

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