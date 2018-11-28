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Рубрика: В мире

Дали импульс

Москва подтолкнула стороны конфликта в Афганистане к переговорам
Текст: Константин Волков (Женева)
Российская газета - Столичный выпуск №7731 (268)
Помочь экономике Афганистана и придать новый импульс мирным переговорам - такими были главные задачи Женевской конференции, прошедшей 27-28 ноября. На берегу Женевского озера собрались представители различных сторон, включая президента Афганистана Ашрафа Гани, министров иностранных дел, членов руководств международных организаций, оказывающих помощь охваченной войной стране.

Президент Гани выступил с громким заявлением о том, что в Кабуле уже создана группа для переговоров с "Талибаном" (движение запрещено в РФ. - Прим. "РГ") и разработана "дорожная карта". Детали пока что остаются неизвестными, но, как пояснил глава МИД России Сергей Лавров, "если Гани действительно сформировал группу для переговоров с талибами, то это означает, что консультации в "московском формате" дали импульс мирному процессу в Афганистане". Речь идет о консультациях, прошедших в Москве 9 ноября с участием властей Афганистана, представителей талибов, КНР, Пакистана, Ирана, стран Центральной Азии. "Важно, что на этой встрече все участники единодушно высказались за необходимость сотрудничества в борьбе против афганского крыла ИГИЛ (запрещена в РФ. - "РГ"), угрожающего безопасности не только Афганистана, но и всего региона в целом", - подчеркнул российский министр, выступая на конференции.

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Также он пообещал, что Москва продолжит развивать взаимодействие с различными партнерами "в рамках Московского формата", чтобы помочь запустить внутриафганский диалог. "Москва идеально подходит для инклюзивного диалога между различными афганскими силами, - подчеркнул Лавров. - Тем более что принять в нем в той или иной форме участие должны все заинтересованные стороны, включая США". О необходимости такого диалога говорили все выступавшие на конференции, в том числе афганское руководство, министр иностранных дел ЕС Федерика Могерини, представители различных организаций. Ораторы также напомнили, сколько средств вкладывалось и продолжает вкладываться, чтобы помочь разрешению афганской проблемы.

Лавров подчеркнул, что Москва активно участвует в процессе. И речь идет не только о предоставлении московской переговорной площадки. С 2016 года действует двустороннее соглашение об оказании содействия афганским властям, что дало возможность предоставлять военно-техническую помощь на льготной и безвозмездной основе. Сегодня 290 афганских силовиков учатся в России. РФ вместе с УНП ООН, Японией и ОБСЕ борется с афганским наркотрафиком, причем по нескольким направлениям. В начале ноября совместно с ОБСЕ запущен проект кинологического центра в Кабуле, а в афганской провинции Бадахшан Россия и УНП ООН организуют продовольственную зону, чтобы создать так называемый "район, свободный от выращивания наркокультур". Как отметил Лавров, Москва также "способствует углублению взаимодействия" Кабула и ШОС. Речь идет в том числе о восстановлении контактной группы "ШОС - Афганистан".

Мнение

Как считает политолог, сотрудник кафедры международной безопасности РГГУ Георгий Асатрян, президент Афганистана Ашраф Гани сделал в Женеве громкое заявление, чтобы привлечь финансовых доноров. Однако мирный процесс, по словам эксперта, пусть и не очень гладко, но все же идет, что признают как Кабул, так и талибы. У обеих сторон есть понимание, что военным путем проблемы не решить. "Но сейчас им нужна возможность, чтобы пойти на компромисс и начать диалог, - отмечает Асатрян. - В этом плане очень большую роль сыграли Московские консультации, они подтолкнули стороны к диалогу".

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