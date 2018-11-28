Роналду одержал сотую победу в Лиге чемпионов

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за "Ювентус", стал первым игроком, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов.

Юбилейную победу Роналду принес матч в Турине, где "Юве" удалось обыграть "Валенсию" 1:0. Единственный мяч забил на 59-й минуте Марио Манджукич с подачи португальца.

Роналду, напомним, ранее выигрывал Лигу чемпионов один раз с "Манчестер Юнайтед" и четыре - с "Реалом". Сейчас "Ювентус", сыграв пять матчей из шести, возглавляет группу Н с 12-ю очками, на два балла опережая "Манчестер Юнайтед". Оба клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Валенсия" и "Янг Бойз" лишились шансов на прохождение в следующую стадию.

Тем временем

Поклонники в Китае выложили портрет Криштиану из кубиков Рубика. Сколько головоломок было использовано, не сообщается.