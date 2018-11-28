Роналду одержал сотую победу в Лиге чемпионов

Новости

Стала известна причина отстранения Иско от игры с "Ромой" 16:09
Вместе с главным саратовским спасателем задержан его заместитель 16:08
"Яндекс" презентует беспилотник в Америке 16:05
Московскую канатную дорогу закрыли по техническим причинам 16:04
Путин пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода 16:03
Математики призвали пересмотреть теорию Большого взрыва 16:01
На Кубани на двух подтопленных мостах остановили движение 15:55
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии 15:46
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы 15:40
Путин назвал США великой державой с огромными преимуществами 15:37
В Австралии вырастили быка ростом с баскетболиста Майкла Джордана 15:36
Ирландский клуб по ошибке сообщил о смерти своего футболиста 15:28
Врачи шокировали "беременную" девушку 26-килограммовой находкой 15:25
В Крыму арестован задержанный на украинском катере сотрудник СБУ 15:24
Ученым Беларуси предложили провести ревизию национальных разработок 15:22
На Алтае полицейского обвинили в торговле российским гражданством 15:16
Беларуси досрочно передали зенитные комплексы "Тор-М2" 15:11
В Уфе экс-глава кооператива ответит в суде за травму ребенка на горке 15:10
Андрей Разин назначен главным тренером "Северстали" 15:07
Новый Toyota Prius получил полный привод 15:07
Жительнице Урала выплатят 400 тысяч за падение из поезда 15:05
Стритрейсер избежал наказания за смерть балерины Мариинки 14:58
Экс-участника "Дома-2" будут судить за интимные фото его жены 14:57
Эксперты обсудили перспективы партнерства Казахстана и России 14:55
Путин: Доллар сам уходит от России 14:54
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
Новую бронетехнику российской морской пехоты показали на видео
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
В "РГ" покажут фильм Олеси Фокиной "Век Солженицына"
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
Верховный суд объяснил, как наказывать шумных соседей
28.11.2018 14:43
Рубрика: Спорт

Роналду одержал сотую победу в Лиге чемпионов

Текст: Виктория Сорокина

Португальский нападающий Криштиану Роналду, выступающий за "Ювентус", стал первым игроком, одержавшим 100 побед в Лиге чемпионов.

Фото: Михаил Синицын/РГ
ЦСКА проиграл чешской "Виктории" и вылетел из Лиги чемпионов

Юбилейную победу Роналду принес матч в Турине, где "Юве" удалось обыграть "Валенсию" 1:0. Единственный мяч забил на 59-й минуте Марио Манджукич с подачи португальца.

Роналду, напомним, ранее выигрывал Лигу чемпионов один раз с "Манчестер Юнайтед" и четыре - с "Реалом". Сейчас "Ювентус", сыграв пять матчей из шести, возглавляет группу Н с 12-ю очками, на два балла опережая "Манчестер Юнайтед". Оба клуба досрочно вышли в плей-офф Лиги чемпионов, "Валенсия" и "Янг Бойз" лишились шансов на прохождение в следующую стадию.

Тем временем

Поклонники в Китае выложили портрет Криштиану из кубиков Рубика. Сколько головоломок было использовано, не сообщается.

Спорт Футбол Лига чемпионов УЕФА Спорт Футбол Игроки и тренеры Спортивные организации Футбольные клубы "Ювентус" Криштиану Роналду Лига чемпионов 2018/2019
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин пошутил в ответ на вопрос о будущем России после его ухода
Захарова прокомментировала вызов посла РФ в МИД Эстонии
ФРГ и Франция высказались против ужесточения санкций в отношении России
"Телефонные террористы" атаковали Москву из-за границы
Разбившийся индонезийский Boeing летал с неисправным датчиком