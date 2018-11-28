Снегопад в Москве привел к задержкам авиарейсов, поэтому Роспотребнадзор напомнил пассажирам, на что они могут рассчитывать, если самолет не вылетел вовремя.

Так, пассажир может рассчитывать на выплату компенсации перевозчиком, но только в том случае, если тот не докажет, что задержка или опоздание имели место вследствие непреодолимой силы, устранения неисправности транспортных средств, угрожающей жизни и здоровью пассажиров, или иных обстоятельств, не зависящих от перевозчика.

При изменении расписания воздушных судов перевозчик должен принять возможные меры по информированию пассажиров. Эта информация доводится до пассажиров непосредственно в аэропорту в визуальной и/или акустической форме.

Перевозчик обязан организовать для пассажиров при задержке рейсов предоставление комнат матери и ребенка пассажирам с детьми в возрасте до семи лет; при задержке рейса более двух часов - два телефонных звонка или сообщения по электронной почте, а также обеспечение прохладительными напитками. Организация питания предусмотрена при задержке рейса свыше четырех часов и каждые шесть часов ожидания в дневное время и восемь - в ночное. Если рейс задерживается больше, чем на восемь часов в дневное время, пассажирам должна быть предоставлена гостиница, в ночное время длительность ожидания сокращается до шести часов.

Также авиакомпания берет на себя доставку пассажиров в гостиницу и обратно, организует хранение багажа.

Все эти услуги предоставляются пассажирам бесплатно.