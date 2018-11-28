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28.11.2018 07:16
Рубрика: Власть

Россия и Аргентина станут партнерами в ядерной сфере

Во время визита президента РФ Владимира Путина в Аргентину, стороны планируют подписать соглашение о стратегическом партнерстве в ядерной сфере. Об этом во вторник заявил российский посол в Буэнос-Айресе Дмитрий Феоктистов.

По его словам, речь идет о различных направлениях сотрудничества в данной области, в том числе и "о возможном сооружении крупной АЭС российского дизайна 3+", - цитирует ТАСС.

Фото: AP Photo/Alex Brandon
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Посол отметил, что Россия готова прийти в Аргентину с проектом и своим финансированием. РФ может построить станцию, заниматься ее обслуживанием и продавать по определенной фиксированной цене электроэнергию аргентинским партнерам.

Дипломат также рассказал, что стороны обсуждают строительство АЭС меньшей мощности, а также возможности совместного сооружения или продажи аргентинцам плавучей атомной электростанции.

Напомним, с 30 ноября по 1 декабря Владимир Путин примет участие в саммите "Большой двадцатки" в Буэнос-Айресе. Известно, что первого  декабря российский лидер встретится со своим аргентинским коллегой Маурисио Макри.

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