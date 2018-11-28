Россия вышла на второе место в рейтинге развивающихся экономик

В рейтинге стран с развивающимися рынками, составленном американским агентством Bloomberg, Россия поднялась на вторую позицию. А еще полгода назад она занимала седьмое место.

При составлении рейтинга учитывались следующие показатели: прогноз роста ВВП в 2018 и 2019 годах, состояние суверенного кредитного рейтинга, валютных резервов, рынков акций и облигаций. Совокупный балл, отражающий эти показатели, - 2,36 - позволил России занять вторую позицию. На первой - Малайзия.

Третье место занимает Китай, четвертое - Филиппины, пятое - Колумбия, шестое - Таиланд, седьмое - Польша, восьмое - Мексика, девятое - Чили десятое - Южная Корея. Турция, которая полгода назад занимала пятое место, сейчас опустилась на последнее - двадцатое.

Bloomberg отмечает, что четыре из шести стран, находящихся в первой десятке, относятся к Азиатскому региону. И все потому, что страны имеют положительное сальдо по текущим операциям, относительно высокие показатели роста ВВП, невысокую инфляцию.