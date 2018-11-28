Россиян освободят от необходимости доказывать отсутствие долгов по ЖКХ

Граждане России больше не будут обязаны доказывать отсутствие задолженности по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, которое является одним из условий предоставления субсидий и компенсаций.

Соответствующий закон был подписан президентом РФ Владимиром Путиным и размещен на портале правовой информации.

Согласно документу, граждане не должны будут предоставлять документы, которые подтверждают наличие или отсутствие судебного акта, а факт наличия задолженности должен будет подтверждаться на основании вступившего в законную силу судебного решения. Для проверки наличия задолженности суд будет обращаться в соответствующий банк данных.