Россиянина задержали в Таиланде по запросу США

Россиянин задержан в Таиланде по запросу США. Об этом сообщили в посольстве РФ в Бангкоке.

Антон Богданов 1985 года рождения прибыл в Таиланд в среду, 28 ноября, на отдых с супругой и был задержан в аэропорту местными полицейскими. "Сейчас я еду к нему", - приводит ТАСС слова заведующего консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимира Пронина.

Дипломат добавил, что пока не знает сути предъявленных россиянину обвинений, но во время задержания вместе с таиландскими правоохранителями работал сотрудник американского ФБР. Кроме того, в полицейском рапорте говорится о том, что задержание произведено по запросу США об экстрадиции.