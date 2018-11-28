В среду триумфатор Олимпиады-2016 женская сборная России вылетает во Францию, где в четверг начнет свое выступление на финальном турнире Евро-2018 матчем против хозяек соревнований, действующих чемпионок мира. Команды нашей группы "В" предварительного этапа играют в Нанси.

Наши девушки после победной Олимпиады-2016 оставались без медалей на чемпионате Европы и первенстве мира. Фото: Дмитрий Марочкин/rushandball.ru

Окончательный состав сборной, состоящей из 18 гандболисток, был объявлен главным тренером Евгением Трефиловым только вчера на базе в Новогорске. Вот кто примет участие на Евро-2018: Вратари - Анна Седойкина ("Ростов-Дон"), Кира Трусова ("Астраханочка"); левые крайние - Полина Кузнецова ("Ростов-Дон"), Дарья Самохина ("Астраханочка"); левые полусредние - Екатерина Баркалова ("Кубань", Краснодар), Анна Сень ("Ростов-Дон"), Елизавета Малашенко ("Астраханочка"); разыгрывающие - Дарья Дмитриева ("Лада", Тольятти), Ярослава Фролова ("Кубань"), Ирина Никитина ("Звезда", Звенигород); линейные - Майя Петрова, Ксения Макеева (обе - "Ростов-Дон"); правые полусредние - Анна Кочетова, Ирина Снопова (обе - "Астраханочка"), Анна Вяхирева ("Ростов-Дон"), Антонина Скоробогатченко ("Кубань"); правые крайние - Юлия Манагарова, Марина Судакова (обе - "Ростов-Дон").

В команде семь обладательниц олимпийского "золота", причем строго по одной на каждой позиции - Седойкина, Кузнецова, Сень, Дмитриева, Петрова, Вяхирева, Судакова.

Помимо Франции в группе предстоит сразиться с чемпионом Европы-2012 Черногорией и скромной Словенией, никогда серьезных успехов не добивавшейся. По три участника от каждого из четырех квартетов продолжат борьбу на втором этапе. Команды, занявшие первые и вторые места в новообразованных шестерках, выйдут в полуфинал.

Сборная России выиграла Олимпиаду-2016 и четыре чемпионата мира, но ни разу не была лучшей на континенте

Состав остальных групп: "А" (Нант) - Дания, Сербия, Швеция, Польша; "С" (Монбельяр) - Венгрия, Испания, Голландия, Хорватия; "D" (Брест) - победитель ЧЕ-2017 Норвегия, Румыния, Германия и Чехия.

Интересно, что женская сборная России помимо Олимпиады в Рио четырежды выигрывала чемпионаты мира (2001, 2005, 2007, 2009), но ни разу не брала "золото" на континентальном первенстве. Наши высшие достижения в Европе - "серебро" (2006) и две "бронзы" (2000, 2008). Но это вовсе не парадокс. Турниры в Старом Свете собирают более сильный состав участников, чем летние Игры и особенно мировые чемпионаты, где очень много посредственных сборных, заполняющих обязательные квоты для разных континентов.