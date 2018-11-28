Российские военные взяли пробы грунта в Алеппо после химатаки боевиков

Специальный мобильный комплекс начал анализировать пробы грунта и осколков снарядов, которыми боевики обстреляли Алеппо. Об этом сообщил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты России в Сирии генерал-майор Валерий Васильев.

Лабораторно-полевой комплекс (ПХЛ-2), который работает в САР, состоит из двух модулей: первый определяет, есть ли в пробах химические, токсические и радиационные вещества, второй ищет следы биологических агентов и карантинных инфекций. Комплекс способен определить до восьми тысяч химических соединений.

В Алеппо специалисты должны выяснить состав отравляющего вещества, которым были начинены мины, выпущенные боевиками по жилым кварталам города, пишет РИА Новости.

Напомним, в субботу вечером боевики обстреляли химическими боеприпасами северо-западные кварталы города Алеппо. Огонь велся из 120-мм минометов. Мины, по предварительным данным, были начинены хлором. По разным данным, от 70 до 100 человек попали в больницы с химическим поражением.

Позже самолеты ВКС России нанесли авиаудары по организаторам химатаки.