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Рубрика: Спорт

Российский гонщик Шварцман назван новичком года по версии ФИА

Текст: Виктория Сорокина
Фото: robertshwartzman/Instagram.com Фото: robertshwartzman/Instagram.com
Фото: robertshwartzman/Instagram.com

Российский гонщик "Формулы-3" Роберт Шварцман признан Международной автомобильной федерацией (ФИА) победителем в номинации "Новичок года в автоспорте". Об этом сообщается на официальном сайте Российской автомобильной федерации.

Фото: EPA-EFE/JENS SCHLUETER
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Победе в номинации способствовал удачный старт Шварцмана. Гонщик впервые выступил в данном классе в 2018 году и сразу занял третье место в общем зачете Формулы-3, показав лучший результат среди дебютантов серии. Также россиянин одержал победу в зимней серии Toyota Racing Series.

В нынешнем чемпионате "Формулы-3" на счету петербуржца Роберта Шварцмана, который выступал за команду "Према Теодор Рейсинг", 24 старта, одна победа и два поула. Он примет участие в церемонии награждения чемпионов мира по автоспорту, которая состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Победителем прошлого года в данной номинации ФИА был тогдашний победитель "Формулы-2" Шарль Леклер, перешедший в конце 2018 года из "Заубера" в "Феррари". Последняя победа российских пилотов в номинации приходилась на 2014 год, тогда лучшим новичком стал представитель "Торо Россо" Даниил Квят.

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