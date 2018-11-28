Российский гонщик Шварцман назван новичком года по версии ФИА

Российский гонщик "Формулы-3" Роберт Шварцман признан Международной автомобильной федерацией (ФИА) победителем в номинации "Новичок года в автоспорте". Об этом сообщается на официальном сайте Российской автомобильной федерации.

Победе в номинации способствовал удачный старт Шварцмана. Гонщик впервые выступил в данном классе в 2018 году и сразу занял третье место в общем зачете Формулы-3, показав лучший результат среди дебютантов серии. Также россиянин одержал победу в зимней серии Toyota Racing Series.

В нынешнем чемпионате "Формулы-3" на счету петербуржца Роберта Шварцмана, который выступал за команду "Према Теодор Рейсинг", 24 старта, одна победа и два поула. Он примет участие в церемонии награждения чемпионов мира по автоспорту, которая состоится 7 декабря в Санкт-Петербурге.

Победителем прошлого года в данной номинации ФИА был тогдашний победитель "Формулы-2" Шарль Леклер, перешедший в конце 2018 года из "Заубера" в "Феррари". Последняя победа российских пилотов в номинации приходилась на 2014 год, тогда лучшим новичком стал представитель "Торо Россо" Даниил Квят.