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28.11.2018 17:13
Рубрика: Общество

РПЦ: Верующие не просили о роспуске экзархата Западной Европы

Текст: Владимир Емельяненко

В РПЦ отреагировали на решение Константинопольского патриархата о роспуске Западноевропейского экзархата русских приходов.

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Фото: Сергей Пятаков/РИА Новости
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Накануне Константинополь заявил о решении распустить Западноевропейский экзархат. Согласно решению, аннулируется патриарший томос от 1999 года. Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе в ответ выпустила коммюнике, в котором говорится, что она еще не получила официального уведомления о решении.

- После "отмены" решений Константинопольского патриарха и Синода, принятых более 300 лет назад, не вижу особых причин удивляться отмене томоса, которому всего-то 18 лет, - с иронией прокомментировал это решение в интервью РИА Новости заместитель председателя отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата протоиерей Николай Балашов. - Архиепископ Иоанн Хариупольский, возглавлявший экзархат Западной Европы, пребывает в недоумении, как видно из размещенного его управлением коммюнике. Он не просил, чтобы экзархат "распустили" или упразднили. "Верующие тоже не просили, их вообще никто не спрашивал".

Общество Религия
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