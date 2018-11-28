Слухи о том, что людям грозит тотальная безработица из-за замены их автоматами и роботами, слегка преувеличены - рынок вакансий не только не уменьшается, но и растет.

И сегодня поведение соискателя на рынке труда мало чем отличается от поведения покупателя в магазине. Работодателю, желающему привлечь лучшие кадры, необходимо умело "продавать" свой бренд и поддерживать контакт с кандидатом. К таким выводам приводят результаты исследования международного рекрутингового агентства Kelly Services, проведенного в июле-сентябре 2018 года.

Более 14 тысяч участников опроса из 9 стран, в их числе 2500 россиян, ответили, что при выборе работодателя кандидаты прежде всего обращают внимание на количество этапов отбора, качество обратной связи и подготовки рекрутера. Свой последний опыт поиска работы большинство соискателей из России в целом оценили как хороший (44 процента) или даже отличный (24 процента). Однако и доля тех, кто остался недоволен процессом поиска работы, также не маленькая - 12 процентов.

Исследование показывает, что Россия находится в мировом тренде перехода на гибкие условия труда

- Кандидаты сегодня выбирают работодателя точно так же, как товар в супермаркете, - комментирует генеральный директор Kelly Services CIS Екатерина Горохова. - Востребованный кандидат видит массу объявлений о работе в интернете, и что-то должно привлечь его внимание к определенной вакансии в определенной компании. Если же процесс отклика и прохождения интервью станет сложнее и длиннее, чем у конкурентов, то лучший кандидат уйдет к ним, усилив их позиции. Любой кандидат может стать агентом негативного влияния на рынке, если рекрутер не учел важные для кандидата критерии оценки компании.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Татьяна Батенева

Исследование показывает, что Россия находится в мировом тренде перехода на гибкие условия труда. Почти половина (45 процентов) россиян подтвердили, что могут работать дистанционно в своей компании. По этому показателю Россия уступает лидерство только Польше, зато в разы обгоняет, например, Францию, Ирландию, Португалию. 45 процентов опрошенных россиян уверены, что у них есть все необходимые инструменты и технологии для эффективного выполнения рабочих задач на дому. Однако российские работодатели не слишком лояльны к таким сотрудникам: только 14 процентов респондентов из России подтверждают, что работодатель активно поощряет их к работе в удаленном доступе, в то время как во Франции таких 30 процентов, в Германии - 29, в Швейцарии - 28.

Еще один важный тренд - сохранение баланса между работой и личной жизнью. 61 процент российских респондентов сообщили, что им удается сохранять его - меньше, чем во Франции, Германии, Португалии и Польше. 17 процентов россиян готовы пожертвовать личной жизнью ради карьеры, а 66 ни за что на это не согласятся.