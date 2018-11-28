Силуанов не нашел повода для беспокойства о санкциях на госдолг РФ

Министр финансов России Антон Силуанов надеется, что США не будут вводить санкции на российский государственный долг. "Хочется надеяться на разумные подходы", - заявил министра на форуме "Россия зовет!".

По оценкам Антона Силуанова, даже если возникнут трудности с иностранными инвесторами в российские долговые бумаги, то государство будет рассчитывать на резидентов. "Конечно, это будет сопровождаться определенным повышением стоимости заимствований, но сможем (обойтись без нерезидентов. - Прим. ред.)", - сказал министр.

В августе Конгресс США внес на рассмотрение законопроект о санкциях на российский госдолг, планировалось, что он будет рассмотрен и принят до конца года, однако этого до сих пор не произошло. Теперь принятие пакета мер отложено на 2019 год. Он предполагает ограничения для владельцев российских бумаг, а также для госбанков России - ВЭБа, ВТБ, Сбербанка и прочих.