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Рубрика: В мире

СМИ: Ким Чен Ын готов пустить проверяющих на ядерные объекты КНДР

Фото: AP Photo/Pyongyang Press Corps Pool Фото: AP Photo/Pyongyang Press Corps Pool
Фото: AP Photo/Pyongyang Press Corps Pool

Лидер КНДР Ким Чен Ын передал президенту США Дональду Трампу послание, в котором выразил готовность допустить проверяющих на ядерные объекты в Йонбене. Сообщение было передано в конце сентября лидером Южной Кореи Мун Чжэ Ином во время его встречи с американским президентом в Нью-Йорке.

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Об этом сообщает агентство Ренхап, ссылаясь на свой дипломатический источник. По его данным, Ким Чен Ын на саммите в Пхеньяне заявил, что "если США предпримут соответствующие шаги, он готов не только закрыть комплекс в Йонбене, но и разрешить проверки", пишет РИА Новости.

В данный момент переговоры между Вашингтоном и Пхеньяном зашли в тупик: США требуют денуклеаризации, а КНДР - смягчить санкции и подписать официальное соглашение о прекращении Корейской войны 1950-1953 годов.

В сентябре по итогам третьего межкорейского саммита в Пхеньяне Северная Корея пообещала закрыть свой ракетный полигон в Тончханни и полностью демонтировать ядерные объекты в Йонбене.

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Однако международное агентство по атомной энергии заявило, что продолжает фиксировать активность в ядерном центре в Йонбене, но не может подтвердить ее характер и цель без доступа к ядерному объекту.

По данным ТАСС, в Йонбене находится завод по обогащению урана, реактор мощностью пять МВт, а также экспериментальный легководный реактор. По оценке экспертов, за один год работы комплекса можно получить достаточно материалов для изготовления нескольких ядерных зарядов.

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