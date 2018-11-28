Средняя сумма микрозайма достигла 10,4 тысячи рублей

Средняя сумма займов россиян в микрофинансовых организациях выросла за год на 9% и составила 10,4 тысячи рублей. Об этом сообщил директор департамента микрофинансового рынка Банка России Илья Кочетков.

По его словам, размер займа растет не только в сегменте кредитования физических, но и юридических лиц. Для субъектов малого и среднего предпринимательства сумма займа выросла на 45%. При этом средняя сумма займа физлицам составила 10,4 тысячи рублей, а юрлицам - 1,03 миллиона рублей.

Чаще всего кредиты берут граждане. Около 20% приходится на займы до зарплаты, 60% - на кредиты на более долгий срок.