Стала известна причина отстранения Иско от игры с "Ромой"

Полузащитник мадридского "Реала" Иско прошедшую игру своей команды с "Ромой" наблюдал с трибун. Причиной, по которой футболист не был включен в стартовый состав на матч Лиги чемпионов, стал конфликт с тренером, сообщают испанские СМИ.

Подробности инцидента, произошедшего между футболистом и главным тренером команды Сантьяго Солари, не разглашаются. Однако сообщается, что полузащитник проявил неуважение, общаясь с Солари в минувшие выходные. Итогом стало его отсутствие в заявке на игру с римской командой. Иско последним покинул автобус и прошел на трибуны, как зритель. По словам тренера это было "особое решение для особой ситуации".

- Непопадание Иско в состав - это особое решение для особого момента. Подобные решения принимаются по спортивным причинам. Для этого и существуют тренеры, чтобы решать - кто сыграет, - приводит слова Солари Marca.

Однако популярный испанский комментатор Маноло Лама заявил, что Солари и вовсе не хотел брать Иско в Рим: "Иско не должен был ехать в Рим, но тренер взял его с собой, чтоб не привлекать к конфликту еще больше внимания".

Другой игрок "Реала" бразильский защитник Марсело после матча не поддержал своего напарника. Журналисты после матча спросили его, какой он может дать Иско совет?

- Я не из тех, кто дает советы. Каждый игрок знает, что должен делать. Играть хотят все, но не все подходят для момента, - отреагировал футболист.

Когда Солари возглавил "Реал", Иско потерял основное место в основе. Он пропустил матчи с "Мелильей", "Сельтой" и "Ромой", провёл 35 минут в игре с "Вальядолидом", 18 минут - в поединке с "Викторией Плзень" и 28 минут - во встрече против "Эйбара".

Встреча "Ромы" и "Реала" завершилась победой мадридцев со счетом 2:0. По мячу забили Гарет Бэйл и Лукас Васкес.