Старшеклассники и студенты смогут стать цифровыми кураторами

Студенты и ученики 10 и 11 классов смогут пройти подготовку и получить новую профессию цифрового куратора. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ВНИИ труда Минтруда России.

- Внедрение в жизнь цифровых технологий и электронных сервисов позволяет намного быстрее и эффективнее решать многие вопросы Для повышения качества жизни важно развивать такие компетенции, в первую очередь, у пожилых людей. Для этого и нужна профессия цифровой куратор, - говорит гендиректор института Дмитрий Платыгин.

По его словам, в проект планируется вовлекать инициативную молодежь, в том числе студентов и школьников.

Напомним, профессиональный стандарт для этой профессии уже разработан и утвержден. В рамках новой специальности определены две квалификации - консультант и ассистент консультанта. Такие специалисты будут обучать пожилых людей пользоваться цифровыми ресурсами, помогут им освоить электронные платежи, научат вести документооборот в электронном виде...

К середине декабря планируется создать специализированные площадки для обучения специалистов по профессии "цифровой куратор". На основе профессионального стандарта будет формироваться образовательный стандарт и идти вся дальнейшая работа по подготовке специалистов в новой области.

- Официальное признание новой профессии - это важнейший, но только первый этап реализации задуманного. До 2024 года нам предстоит создать тысячу центров цифровой грамотности в 85 регионах России, подготовить 10 тысяч цифровых кураторов и обучить по программам цифровой грамотности 2 млн граждан, - сообщает председатель Российского общества "Знание", зампредседателя комитета по образованию и науке Госдумы Любовь Духанина.