Томас Андерс записал новый альбом и выступил на "Дискотеке"-80-х

Накануне визита в Москву бывший солист Modern Talking осуществил, по его словам, "долгожданную мечту" - выпустил диск Ewig mit Dir ("Навсегда с тобой") на родном немецком языке. Но на международном музыкальном фестивале "Авторадио" исполнял легендарные хиты прошлых лет: Brother Louie, Cheri, Cheri Lady, Win the Race и You’re My Heart, You’re My Soul. Обозреватель "РГ" постарался выяснить у Томаса Андерса, что ждать поклонникам от него в дальнейшем.

Выпустив альбом на немецком языке, не боялись ли вы отпугнуть часть аудитории, привыкшей слушать вас, поющего мелодичные танцевальные песни на более привычном для многих английском? И когда состоится премьера уже новых песен в России?

Томас Андерс: Немцы воспринимают меня как немца, и поэтому я решил сделать и для них что-то приятное: записал немецкоязычный альбом. Ведь это всегда было моим желанием. В поддержку нового диска у меня будет тур по Германии, потом по Израилю и Канаде… Буду ли я исполнять новые песни и в России? Возможно, но не все, а только одну. Пока не решил, какую, может, мои российские поклонники устроят голосование и решат, что именно мне для них спеть (улыбается)?!

Накануне "Дискотеки-80-х" в Германии у вас вышел альбом ремиксов, состоялась премьера сингла Die Schlager des Jahres. И вы снова спели в дуэте, уже с Флорианом Зильберайзеном... Вам комфортнее работать с кем-то вдвоем или время от времени затевать очередные сотрудничества ради нового вдохновения, как это, например, делает Пол Маккартни? (теперь Томас Андерс и сам успешно пишет песни, проявляя себя как лирик и романтик, - Прим. Ред.). Ведь не ностальгия же это по той поре, когда вы, в дуэте с Дитером Боленом завоевывали дискотеки?

Томас Андерс: На самом деле все проще. У меня появилась песня, для исполнения которой был нужен партнер. И я выбрал Флориана. Никакого другого подтекста искать не стоит. А что касается возобновления сотрудничества с Дитером Боленом, то в настоящий момент я это исключаю.

Помимо гастролей и студийной работы, ваша жизнь насыщена событиями: вы автор энциклопедии разных кухонь мира; участвуете в благотворительной акции RTL - "Мы помогаем детям"; являетесь наставником программы X-Factor (в России - "Фабрика звезд") на телевидении… Понятно, что научить готовить можно. А вот реально ли создавать успешных и востребованных артистов - тех, кого не забудут после завершения телесезона?! Или артистами, как и художниками все-таки рождаются?!

Томас Андерс: Я могу им только помочь - подсказать, что делать и как именно делать. Остальное каждый человек должен делать сам. Ни я, ни, возможно, никто другой не сможет создать из человека артиста. Главную работу он должен выполнить сам. А я лишь подсказываю направления. Но единой системы нет. И все очень индивидуально. Например, если у молодого человека или девушки мягкий голос, то они не могут петь рок-н-ролл, и я должен им об этом сказать. И если ученик совершает движения, не соответствующие духу песни - то тоже обращу на это внимание.

Должны быть аура и то излучение, которое исходит от артиста. Хорошо, если они есть - таким людям приятно помогать. Но все равно самое главное зависит от них самих, от их жажды к совершенствованию!

У вас эти качества, безусловно, есть. Это в стремлении к самоусовершенствованию или желании как можно больше успевать вы завели себе ежедневник? Какова роль жены Клаудии в планировании каждого вашего дня и часто ли вы советуетесь с ней в быту или творчестве?

Томас Андерс: Моя жена этим не занимается. Почему вы так решили? Наверное, сделали эти выводы из того, что когда я снимаю какие-то видео с концерта, то именно Клаудиа потом ставит их на мою страницу. Да, когда я еду с выступления и у меня нет интернета, то какие-то дела я делегирую ей. Поэтому у вас и сложилось впечатление, что она как-то организует мои дни. Но все это касается только каких-то технических моментов.

Есть такая мудрая фраза у российского писателя Сергея Довлатова: "Женщина может писателя любить, кормить и оставить в покое". Вам-то лично, какая ее часть больше нравится?

Томас Андерс: Я не считаю, что любимая женщина должна для меня что-то готовить или чем-то ради меня жертвовать. Нет, главное, чтобы она сама была счастлива.

Ваш сын увлекается компьютерами. Слушает ли Александр вашу музыку и потворствуете ли вы тому, чтобы он тоже стал музыкантом?

Томас Андерс: Если бы он занимался музыкой, то его всегда сравнивали бы с папой. А я не хочу, чтобы его сравнивали со мной (смеется). Пусть он делает то, что хочет и зато это будет только его выбор. А что касается моей музыки, то Александр с ней никак не связан. Потому что и мы, когда были подростками, тоже ведь любили совсем не те песни, что наши родители...