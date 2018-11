Томас Андерс записал новый альбом и выступил на "Дискотеке"-80-х

Накануне визита в Москву бывший солист Modern Talking осуществил, по его словам, "долгожданную мечту" - выпустил диск Ewig mit Dir ("Навсегда с тобой") на родном немецком языке. Но на международном музыкальном фестивале "Авторадио" исполнял легендарные хиты прошлых лет: Brother Louie, Cheri, Cheri Lady, Win the Race и You’re My Heart, You’re My Soul. Обозреватель "РГ" постарался выяснить у Томаса Андерса, что ждать поклонникам от него в дальнейшем.

Фото: Илья Питалев/ РИА Новости