Торговый центр в Киеве закрыт после атаки радикалов

В Киеве группа радикально настроенных элементов атаковала торговый центр Ocean Plaza. Из-за применения дымовых шашек персонал и посетителей пришлось эвакуировать. Работа ТРЦ была прекращена.

"Начали эвакуировать всех посетителей из-за задымления внутри здания. Служба безопасности ТРЦ совместно с вызванными сотрудниками полиции пытается удержать ситуацию без вступления в конфликт", - написала администрация ТРЦ на странице комплекса в Facebook.

В полиции подтвердили информацию. По словам пресс-секретаря киевской полиции Светланы Водолаги, пострадавших в результате ЧП нет, но ТРЦ после эвакуации людей больше не открывался.

Ранее днем в среду, 28 ноября, в торговый центр зашли около 200 человек в черной одежде с флагами националистической организации. Они заявили о том, что берут Ocean Plaza "под свой контроль", потребовав закрыть принадлежащий российским бизнесменам ТРЦ, передает портал "Вести".

Интересно, что вызванная на место происшествия полиция не стала вмешиваться в конфликт, предпочтя оставаться в патрульных автомобилях. "Мы вне политики", - прокомментировали правоохранители украинскому изданию "свою бездеятельность".

Отметим, что даже после восстановления порядка в ТРЦ о задержаниях радикалов информации не появлялось.